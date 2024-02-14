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MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'ndaki müsabakanın biletleri satışa çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 15:12
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MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın biletleri Passolig üzerinden 385 ila 600 liradan satışa sunuldu. Kuzey ve güney tribünü 385 lira, doğu tribünü 550 lira, VIP tribünü biletleri ise 600 liradan alınabilecek.

Galatasaray'ın Passolig kartına sahip taraftarları için deplasman tribünü biletleri 500 liradan satılacak.

Ev sahibi ekibin tribünlerinde yer almak için sadece MKE Ankaragücü'nün Passolig kartına sahip kişiler bilet alabilecek.

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