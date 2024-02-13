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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı için çok konuşulacak plan!

Galatasaray, Süper Lig'de zirveyi ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden almasının ardından Avrupa'ya odaklandı. Sarı kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag'ı konuk edecek. Bu karşılaşmada Okan Buruk'un yapacağı hamleler büyük merak konusu haline gelirken o flaş detaylar gün yüzüne çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 19:11
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Galatasaray'da Okan BuruK'tan Sparta Prag maçı için çok konuşulacak plan!

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den devralan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Sparta Prag maçı için geri sayıma geçti.

Galatasaray'da Okan BuruK'tan Sparta Prag maçı için çok konuşulacak plan!

Perşembe akşamı Çekya temsilcisini 50 bin taraftarı önünde ağırlayacak sarı-kırmızılılarda sakat oyunculardan gelen olumlu haberler teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Galatasaray'da Okan BuruK'tan Sparta Prag maçı için çok konuşulacak plan!

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Sergio Oliveira'nın yanı sıra Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson, takıma katılarak çalışmalarda yerlerini aldı.

Galatasaray'da Okan BuruK'tan Sparta Prag maçı için çok konuşulacak plan!

Eksik oyuncuların tamamlanmasıyla Sparta Prag maçı öncesi moral bulan sarı kırmızılı teknik heyet, eldeki en ideal kadroyla play-off karşılaşmasına çıkmayı hedefliyor.

Galatasaray'da Okan BuruK'tan Sparta Prag maçı için çok konuşulacak plan!

Okan Buruk zorlu maç öncesi kadro planlamasını yapmaya başladı.

Galatasaray'da Okan BuruK'tan Sparta Prag maçı için çok konuşulacak plan!

İşte detaylar...

Galatasaray'da Okan BuruK'tan Sparta Prag maçı için çok konuşulacak plan!

Barış Alper Yılmaz hücum hattına

Beinsports'un haberine göre, Okan Buruk ve kurmay heyetinin savunmanın solunda Berkan Kutlu'ya, sağında ise Kaan Ayhan'a formayı teslim etmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Okan BuruK'tan Sparta Prag maçı için çok konuşulacak plan!

Okan Buruk'un son haftaların formda ismi Barış Alper Yılmaz'a da hücum hattında yer vermesi bekleniyor.

Galatasaray'da Okan BuruK'tan Sparta Prag maçı için çok konuşulacak plan!

Sarı-kırmızılılarda Eyüp Aydın ve yeni transfer Derrick Köhn ise UEFA'ya bildirilen listede yer almadığı için Sparta Prag'a karşı görev alamayacak.

Galatasaray'da Okan BuruK'tan Sparta Prag maçı için çok konuşulacak plan!

Çekya ekibi Sparta Prag ise cumartesi günü ligde aldığı "Karvina" galibiyetiyle sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptı.

Galatasaray'da Okan BuruK'tan Sparta Prag maçı için çok konuşulacak plan!

53 puanla liderliğini sürdüren Brian Priske'nin öğrencileri, lige verilen yaklaşık 2 aylık arada 4 hazırlık maçı oynarken bunların 3'ünden galip ayrılırken, diğer müsabakadan mağlup ayrıldı.

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