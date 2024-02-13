Galatasaray'da Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı için çok konuşulacak plan!

Okan Buruk'un son haftaların formda ismi Barış Alper Yılmaz'a da hücum hattında yer vermesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılılarda Eyüp Aydın ve yeni transfer Derrick Köhn ise UEFA'ya bildirilen listede yer almadığı için Sparta Prag'a karşı görev alamayacak.