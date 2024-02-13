Galatasaray'da Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı için çok konuşulacak plan!
Galatasaray, Süper Lig'de zirveyi ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden almasının ardından Avrupa'ya odaklandı. Sarı kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag'ı konuk edecek. Bu karşılaşmada Okan Buruk'un yapacağı hamleler büyük merak konusu haline gelirken o flaş detaylar gün yüzüne çıktı.
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Eksik oyuncuların tamamlanmasıyla Sparta Prag maçı öncesi moral bulan sarı kırmızılı teknik heyet, eldeki en ideal kadroyla play-off karşılaşmasına çıkmayı hedefliyor.
Okan Buruk zorlu maç öncesi kadro planlamasını yapmaya başladı.
İşte detaylar...
Barış Alper Yılmaz hücum hattına
Beinsports'un haberine göre, Okan Buruk ve kurmay heyetinin savunmanın solunda Berkan Kutlu'ya, sağında ise Kaan Ayhan'a formayı teslim etmesi bekleniyor.
Okan Buruk'un son haftaların formda ismi Barış Alper Yılmaz'a da hücum hattında yer vermesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılılarda Eyüp Aydın ve yeni transfer Derrick Köhn ise UEFA'ya bildirilen listede yer almadığı için Sparta Prag'a karşı görev alamayacak.
Çekya ekibi Sparta Prag ise cumartesi günü ligde aldığı "Karvina" galibiyetiyle sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptı.
53 puanla liderliğini sürdüren Brian Priske'nin öğrencileri, lige verilen yaklaşık 2 aylık arada 4 hazırlık maçı oynarken bunların 3'ünden galip ayrılırken, diğer müsabakadan mağlup ayrıldı.
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