Yeni fenomen Barış Alper Yılmaz!

Galatasaray'da tam anlamıyla Barış Alper Yılmaz fırtınası esiyor. 21 yaşındaki futbolcu, İcardi, Zaha, Ziyech, Tete gibi ünlü isimlere sahip olan sarı-kırmızılı takımda yıldızların arasında güneş gibi parlıyor. Bu sezon defansın solunda, orta sahanın sağında ve solunda, forvet ve forvet arkasında oynayan ve teknik direktör Okan Buruk'un jokeri haline gelen Barış, son haftalarda golcü yanıyla öne çıktı. Gaziantep FK ve Samsunspor'un ardından Başakşehir'e de muhteşem bir gol attı ve galibiyetin mimarı oldu. Yılmaz, ilk kez Galatasaray formasıyla 3 maç üst üste gol sevinci yaşadı.

EURO 2024'TE FORMA GİYECEK

Bu sezon 38 maça çıkan başarılı futbolcu, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Bir gol daha atarsa Galatasaray'daki kariyer rekorunu kıracak. Performansını her geçen gün yükselten, milli takımda da adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz, şimdiden Avrupa'nın ünlü takımlarını peşine taktı. İngiltere'den Arsenal, Almanya'dan Stuttgart ve Leverkusen, İtalya'dan Napoli ve Atalanta genç yıldızı yakından ediyor. Transfermarkt değerini 7.5 milyon euro'ya yükselten futbolcunun, EURO 2024'te boy göstermesi bekleniyor. Bu gidişle Sacha Boey'in rekorunu kırma ihtimali yüksek görülüyor.

ÖZEL HOCA TUTTU

Başlarda Galatasaray'ın yıldızları arasında forma şansı bulmakta zorlanan Barış, hiç küsmeden Okan Buruk'a kendini ispat etti ve Süper Lig'deki son 10 maça ilk 11'de başladı. Bu karşılaşmalarda tam 898 dakika sahada kalan ve mücadeleci futboluyla dikkat çeken genç yıldız, başarısını ekstra çalışmalara borçlu. Florya'daki antrenmanlarla yetinmeyen Barış, tıpkı Sacha Boey gibi tuttuğu özel spor hocasıyla düzenli fiziksel çalışmalar yapıyor. Ayrıca profesyonel destek alıyor ve maç analizleriyle rakiplerine göre kendisini hazırlıyor.

BURUK ÇOK MEMNUN

BARIŞ'IN performansından en çok memnun olanların başında hocası Okan Buruk geliyor. Başakşehir maçı sonrasında genç oyuncunun performansını öven Buruk, "Kasığında kupa maçından kalan biraz ağrı vardı... Ama son antrenmanda iyi olduğunu gördük. İki kanat oynuyor, savunma tarafında oynuyor, forvet oynuyor. İhtiyacımız olan her yerde kullanıyoruz. Çok çalışıyor ve doğru yolda ilerliyor" dedi.

DEĞERİNİ KATLADI

Barış Alper Yılmaz, 2021 yılında Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro'ya transfer edildi. O dönemde 2 milyon euro market değeri bulunan futbolcunun, 3 yılda piyasa değeri 7.5 milyon euro'ya ulaştı. Bu gidişle daha da artacak gibi görünüyor.

YENİ TRAORE!

Çok değil bir buçuk sene önce rezerv takımla maçlara çıkmaya başlayan Barış Alper, şimdi aranan isim haline geldi. Premier Lig'de büyük takımların ilgi alanına giren oyuncu, "Yeni Adama Traore" olarak lanse ediliyor. Başakşehir maçında da Arsenal'den scoutların, oyuncuyu izlediği ve oldukça beğendikleri öğrenildi.

BAY JOKER

Oynadığı her mevkide terinin son damlasına kadara savaşan Barış Alper için Galatasaraylı taraftarlar, DC Comics'in dünyaca ünlü karakterine benzetiliyor.