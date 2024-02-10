Haberler Galatasaray Cimbom 3 puana kilitlendi! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Cimbom 3 puana kilitlendi! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Sarı kırmızılılar takım, tüm planını karşılaşmadan 3 puanla ayrılmanın üzerine yaptı. İşte teknik direktör Okan Buruk'un zorlu mücadeledeki muhtemel 11'i...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Cimbom 3 puana kilitlendi! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray unvanını korumak için Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarışa girmiş durumda.

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Cimbom 3 puana kilitlendi! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Puan puana giden yarışta bu hafta Cimbom önce oynayacak. Fotomaç'ın haberine göre, Okan Buruk ve öğrencilerinin hedefi formda Başakşehir'i mağlup ederek maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 3 puan önüne geçmek. Ardından da Alanyaspor'un sarı-lacivertlilere çelme takmasını beklemek. Teknik direktör Okan Buruk önceliği galibiyete veriyor. Başarılı çalıştırıcı, bu mücadeleden galip ayrılmaları durumunda önemli bir virajı daha döneceklerini ifade ediyor. Oyuncuların da idmanlardaki hırslı görüntüsü Buruk'u memnun ediyor.

Cimbom 3 puana kilitlendi! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı muhtemel 11'i

NELSSON İLGİLENECEK

Teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir'in en tehilkeli silahı Krzysztof Piatek'i durdurmak için de planlarını yaptı.

Cimbom 3 puana kilitlendi! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Son 2 maçta 5 gol kaydeden Polonyalı golcü ile Victor Nelsson özel olarak ilgilenecek. Davinson Sanchez de savunma görevlerinin haricinde yine oyun kurulumundan sorumlu olacak. Buruk hafta arası çalışmalarında Mauro İcardi için özel planlar da hazırladı.

Cimbom 3 puana kilitlendi! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Kolay şut pozisyonları bulamayan Arjantinli yıldıza özel setler çizildi. Burada en önemli asistanı Kerem Aktürkoğlu olacak. Geçen sezon bu ikilinin telepatik anlaşması sayesinde Galatasaray çok kolay goller bulmuştu. Buruk aynı formülü devreye sokmak istiyor.

Cimbom 3 puana kilitlendi! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı muhtemel 11'i

ICARDI İLE YOLA DEVAM

Bu sezon darbeye bağlı sakatlıklar yaşayan Mauro İcardi bir türlü ritim tutturamadı. Son 6 maçta 1 gol atabilen Arjantinli yıldız bugün Başakşehir karşısında yine 11'de kendine yer bulacak. Teknik direktör Okan Buruk öğrencisiyle görüşerek kalitesine güvendiğini ve geçen sezon olduğu gibi takımı şampiyonluğa taşıyacağını söyledi. İcardi saha içi sertliğe karşı hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtip, kendisinin de performansını yukarı çekeceğini belirtti.

Cimbom 3 puana kilitlendi! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı muhtemel 11'i

AYDIN İLE 3'TE 3

Aslan'ın Başakşehir ile oynayacağı maçı Cihan Aydın yönetecek. Aydın daha önce 3 defa sarı-kırmızılıların karşılaşmasını yönetti. Cimbom 1'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 3 mücadeleden de galibiyetle ayrılmasını bildi.

Cimbom 3 puana kilitlendi! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı muhtemel 11'i

4 EKSİK VAR

Galatasaray'da Başakşehir karşılaşması öncesinde 4 futbolcu yok. Abdülkerim Bardakcı: Sakatlığı devam ediyor. Sergio Oliveira: Operasyon sonrası tedavisi sürüyor. Hakim Ziyech: Afrika Kupası'ndan sakat döndü. Serge Aurier: Fildişi ile Afrika Kupası'nda final oynayacak.

Cimbom 3 puana kilitlendi! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı muhtemel 11'i

12 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 12 karşılaşmada yenilmedi. Deplasmanda Hatayspor'a kaybettikten sonra çıktığı maçlarda 10 galibiyet elde etti. 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde son 5 karşılaşmasında 15 puan toplayan Cimbom, Başakşehir'i de mağlup ederek serisini sürdürmeyi planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk rakibin çıkışını hatırlatıp öğrencilerinin motivasyonunu üst düzeyde tutmaya çalışıyor. Başarlı çalıştırıcı "Evimizde kayıpsız devam edelim" dedi.

Cimbom 3 puana kilitlendi! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı muhtemel 11'i

RAMS PARK CANAVARI

Galatasaray, Rams Park'ta oynadığı maçlarda bambaşka bir boyuta geçiyor. Aslan sahasındaki son 29 mücadeleden yenik ayrılmadı. Söz konusu maçlarda 27 galibiyet elde ederken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Cimbom bu sezon sahasında oynadığı 12 maçtan da galip ayrıldı.

Cimbom 3 puana kilitlendi! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı muhtemel 11'i

KALE SAĞLAM

Aslan bu sezon Süper Lig'in savunmadaki en başarılı takımı. Sarı-kırmızılılar 24 haftada rakip ağlara 50 gol yolladı. Kalesinde ise sadece 14 gole izin verdi. Ligdeki maçların yarısında kalesini gole kapatmayı başardı. Kaptan Fernando Muslera ve önündeki savunma bir hayli formda. Hedef bugün de gol yemeden kazanmak.

Cimbom 3 puana kilitlendi! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı muhtemel 11'i

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

GALATASARAY: MUSLERA, KAAN, NELSSON, DAVINSON, B. ALPER, TORREIRA, K.DEMİRBAY, ZAHA, MERTENS, KEREM, ICARDI

BAŞAKŞEHİR: VOLKAN, DUBOIS, DUARTE, BA, OPOKU, JOSEF, EMİRHAN, BERKAY, DENİZ, FIGUEIREDO, PIATEK

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