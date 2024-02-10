Cimbom 3 puana kilitlendi! İşte Okan Buruk'un Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Puan puana giden yarışta bu hafta Cimbom önce oynayacak. Fotomaç'ın haberine göre, Okan Buruk ve öğrencilerinin hedefi formda Başakşehir'i mağlup ederek maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 3 puan önüne geçmek. Ardından da Alanyaspor'un sarı-lacivertlilere çelme takmasını beklemek. Teknik direktör Okan Buruk önceliği galibiyete veriyor. Başarılı çalıştırıcı, bu mücadeleden galip ayrılmaları durumunda önemli bir virajı daha döneceklerini ifade ediyor. Oyuncuların da idmanlardaki hırslı görüntüsü Buruk'u memnun ediyor.