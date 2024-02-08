Carlos Vinicius'un transferi Galatasaray'da o yıldıza şifa oldu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray kısa süre önce kadrosuna Carlos Vinicius'u katmıştı. 28 yaşındaki futbolcunun transferi kısa süre içerisinde sarı-kırmızılılarda o yıldıza resmen yaradı. İşte detaylar...
Galatasaray bu sezon mücadele ettiği her kulvarı şampiyonlukla tamamlamak istiyor.
Cimbom bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için flaş hamleler yapmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar kısa süre önce Brezilyalı golcü Carlos Vinicius'u İngiliz ekibi Fulham'dan kiralamıştı.
Bu hamle büyük yankı uyandırırken 28 yaşındaki oyuncu Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray'ın, Bandırmaspor'u 4-2'lik skorla mağlup ettiği maçta ilk kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi.
Futbolcu ilk çıktığı resmi maçta takımının 4. golünü atarak sarı-kırmızılı kariyerine güzel bir başlangıç yaptı.
Son olarak ise futbolcunun transferinin takımdaki bir başka yıldızı olumlu anlamda etkilediği öğrenildi.
Oyuncunun transferinden Brezilyalı vatandaşı Tete'nin oldukça memenun olduğu aktarıldı.
Takımda sosyallik açısından sorun yaşayan ve genelde yalnız olmayı tercih eden futbolcunun Vinicius ile aynı dili konuşması nedeniyle kısa süre içerisinde samimiyet kurduğu ifade ediliyor.
Bandırmaspor maçından sonra kendisine asist yapan Tete ile ilgili olarak Carlos Vinicius, "Tete ilk günden itibaren bana çok sıcak yaklaştı. Sahanın içi ve dışında bana çok yardımcı oluyor" dedi.
Tete ise, "İyi bir arkadaş olacağımıza inanıyorum. Birbirimize karşılıklı yardım edeceğimize inanıyorum" diye konuştu. Galatasaray'da Sambacılar arasındaki bu dayanışma memnuniyet oluşturdu.
Sezon başında Cimbom'a katılan futbolcu Süper Lig'de 21 karşılaşmada görev alırken gol atma başarısı gösteremedi fakat 2 kez asist yaptı.
Avrupa'da da 7 karşılaşmaya çıkan futbolcu 1'er gol ve asist yaptı.