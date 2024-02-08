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Carlos Vinicius'un transferi Galatasaray'da o yıldıza şifa oldu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray kısa süre önce kadrosuna Carlos Vinicius'u katmıştı. 28 yaşındaki futbolcunun transferi kısa süre içerisinde sarı-kırmızılılarda o yıldıza resmen yaradı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 11:26
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Carlos Vinicius'un transferi Galatasaray'da o yıldıza şifa oldu!

Galatasaray bu sezon mücadele ettiği her kulvarı şampiyonlukla tamamlamak istiyor.

Carlos Vinicius'un transferi Galatasaray'da o yıldıza şifa oldu!

Cimbom bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için flaş hamleler yapmaya devam ediyor.

Carlos Vinicius'un transferi Galatasaray'da o yıldıza şifa oldu!

Sarı-kırmızılılar kısa süre önce Brezilyalı golcü Carlos Vinicius'u İngiliz ekibi Fulham'dan kiralamıştı.

Carlos Vinicius'un transferi Galatasaray'da o yıldıza şifa oldu!

Bu hamle büyük yankı uyandırırken 28 yaşındaki oyuncu Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray'ın, Bandırmaspor'u 4-2'lik skorla mağlup ettiği maçta ilk kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi.

Carlos Vinicius'un transferi Galatasaray'da o yıldıza şifa oldu!

Futbolcu ilk çıktığı resmi maçta takımının 4. golünü atarak sarı-kırmızılı kariyerine güzel bir başlangıç yaptı.

Carlos Vinicius'un transferi Galatasaray'da o yıldıza şifa oldu!

Son olarak ise futbolcunun transferinin takımdaki bir başka yıldızı olumlu anlamda etkilediği öğrenildi.

Carlos Vinicius'un transferi Galatasaray'da o yıldıza şifa oldu!

Oyuncunun transferinden Brezilyalı vatandaşı Tete'nin oldukça memenun olduğu aktarıldı.

Carlos Vinicius'un transferi Galatasaray'da o yıldıza şifa oldu!

Takımda sosyallik açısından sorun yaşayan ve genelde yalnız olmayı tercih eden futbolcunun Vinicius ile aynı dili konuşması nedeniyle kısa süre içerisinde samimiyet kurduğu ifade ediliyor.

Carlos Vinicius'un transferi Galatasaray'da o yıldıza şifa oldu!

Bandırmaspor maçından sonra kendisine asist yapan Tete ile ilgili olarak Carlos Vinicius, "Tete ilk günden itibaren bana çok sıcak yaklaştı. Sahanın içi ve dışında bana çok yardımcı oluyor" dedi.

Carlos Vinicius'un transferi Galatasaray'da o yıldıza şifa oldu!

Tete ise, "İyi bir arkadaş olacağımıza inanıyorum. Birbirimize karşılıklı yardım edeceğimize inanıyorum" diye konuştu. Galatasaray'da Sambacılar arasındaki bu dayanışma memnuniyet oluşturdu.

Carlos Vinicius'un transferi Galatasaray'da o yıldıza şifa oldu!

Sezon başında Cimbom'a katılan futbolcu Süper Lig'de 21 karşılaşmada görev alırken gol atma başarısı gösteremedi fakat 2 kez asist yaptı.

Carlos Vinicius'un transferi Galatasaray'da o yıldıza şifa oldu!

Avrupa'da da 7 karşılaşmaya çıkan futbolcu 1'er gol ve asist yaptı.

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