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Galatasaray'a Portekiz rüzgarı! Transfer yarışı kızıştı

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da devre arasında transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda hücuma yönelik olarak ise çok flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 06:50
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Galatasaray'a Portekiz rüzgarı! Transfer yarışı kızıştı

Transferde atağa kalkan ve titiz bir operasyon yürüten Galatasaray, orta sahaya ofansif özellikleri yüksek olan bir futbolcuyu takviye edebilmek için harekete geçti.

Galatasaray'a Portekiz rüzgarı! Transfer yarışı kızıştı

Takvim'de yer alan habere göre Cimbom'un, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen ofansif orta saha Rafa Silva'yı gelecek sezon için gözüne kestirdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'a Portekiz rüzgarı! Transfer yarışı kızıştı

AVRUPA KULÜPLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Bu sezon Portekiz devi Benfica'da 32 karşılaşmada forma giyip 12 gol, 11 de asist üreten Rafa Silva, geçen sezon da 14 gol, 9 asistle 23 gole katkı vermişti.

Galatasaray'a Portekiz rüzgarı! Transfer yarışı kızıştı

30 yaşındaki Portekizli oyuncu için Galatasaray'ın uzun vadeli bir kontrat teklifi düşündüğü öğrenildi.

Galatasaray'a Portekiz rüzgarı! Transfer yarışı kızıştı

Ayrıca İtalya'dan son gelen haberlere göre; Rafa Silva'ya Galatasaray dışında Lazio ve Inter de çok yakından ilgi gösteriyor.

Galatasaray'a Portekiz rüzgarı! Transfer yarışı kızıştı

Yıldız futbolcunun ise gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında bulunuyor.

Galatasaray'a Portekiz rüzgarı! Transfer yarışı kızıştı

ORTA SAHADA ÇOK YÖNLÜ BİRİ

Teknik direktör Okan Buruk'un futbol anlayışına yatkın bir oyuncu görünümünde olan Rafa Silva'nın Benfica ile olan kontratı sezon sonunda bitecek.

Galatasaray'a Portekiz rüzgarı! Transfer yarışı kızıştı

Sağ ayağını etkin şekilde kullanan Silva; forvet arkası, sağ açık ve sol kanatta oynayabiliyor.

Galatasaray'a Portekiz rüzgarı! Transfer yarışı kızıştı

2019 yılında 30 milyon Euro ile en yüksek değerine ulaşan Silva'ya güncel verilere göre 18 milyon Euro değer biçiliyor.

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