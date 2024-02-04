Galatasaray'a Portekiz rüzgarı! Transfer yarışı kızıştı
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da devre arasında transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda hücuma yönelik olarak ise çok flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...
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30 yaşındaki Portekizli oyuncu için Galatasaray'ın uzun vadeli bir kontrat teklifi düşündüğü öğrenildi.
Ayrıca İtalya'dan son gelen haberlere göre; Rafa Silva'ya Galatasaray dışında Lazio ve Inter de çok yakından ilgi gösteriyor.
Yıldız futbolcunun ise gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında bulunuyor.
ORTA SAHADA ÇOK YÖNLÜ BİRİ
Teknik direktör Okan Buruk'un futbol anlayışına yatkın bir oyuncu görünümünde olan Rafa Silva'nın Benfica ile olan kontratı sezon sonunda bitecek.
Sağ ayağını etkin şekilde kullanan Silva; forvet arkası, sağ açık ve sol kanatta oynayabiliyor.
2019 yılında 30 milyon Euro ile en yüksek değerine ulaşan Silva'ya güncel verilere göre 18 milyon Euro değer biçiliyor.
Futbolcu, Benfica taraftarlarının beğendiği isimlerden biri olarak gösteriliyor.
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