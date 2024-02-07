Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Bandırmaspor maçı yorumu!

Halil Dervişoğlu ve transferlerindeki özne babasının böyle bir hikâyesi olduğunu sanmıyorum ama G.Saray'a 3. kez gelen oyuncunun yarın takımla ilişiği kesilse, Florya'ya duvarına o uykulu ve bezgin suratının fotoğrafını asıp, "Oyuna olan nefreti, formaya olan saygısızlığı yüzünden gönderilmiştir" yazılsa altyapıdakiler için ibretlik olur.