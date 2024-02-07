Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Bandırmaspor maçı yorumu!
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaştığı Bandırmaspor'u 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de maçı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)
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Bugünlerin Boca Juniors başkanı. Ne kadar koşacaksa çocukluğunda koşmuş adam işte.
Halil Dervişoğlu ve transferlerindeki özne babasının böyle bir hikâyesi olduğunu sanmıyorum ama G.Saray'a 3. kez gelen oyuncunun yarın takımla ilişiği kesilse, Florya'ya duvarına o uykulu ve bezgin suratının fotoğrafını asıp, "Oyuna olan nefreti, formaya olan saygısızlığı yüzünden gönderilmiştir" yazılsa altyapıdakiler için ibretlik olur.
Akan oyundan gol bulmak için 95 dakika bekleyen Galatasaray'ın, biri iptal edilen üç topu filelerinde görmesinin penaltıyı kim atacak tartışmasında saha ortasında 3 futbolcunun taş-kağıt-makas oynamasıyla bir alakası olmalı.
Rakip kim olursa olsun önce saygı… Yeni transfer Vinicius, güçlü fiziğiyle çözülmeyen maçların sonlarında ceza sahası kalabalığına atılabilir. Fazlası değil ama...
Sol beki transfer edip bu maçta takıma ısındırmak gerekliydi, yapamadılar.
En azından kumaşları sağlam Akman kardeşleri konfor alanlarından çıkartıp kiralık göndersinler…
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