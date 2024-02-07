Haberler Galatasaray Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Bandırmaspor maçı yorumu!

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Bandırmaspor maçı yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaştığı Bandırmaspor'u 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de maçı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 07:48
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Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Bandırmaspor maçı yorumu!

BÜLENT TİMURLENK - İBRETLİK HİKAYE

Çocuklar mahalle sahasında beşerden maç yapıyor, kenarda tekin olmayan babaları yaşında adamlar destekten daha çok küfür kıyamet sahaya emir yağdırıyorlardı.

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Bandırmaspor maçı yorumu!

Maçı kazanırsan oynamaya devam ederdin, kenardaki adamlar da o maçlara aralarında bahis oynayanlardı. Çocuklardan biri çok yetenekliydi, çok koşardı, az koşsa akşam evinde o saha kenarındaki adamlardan biri olan babasından fırça yerdi.

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Bandırmaspor maçı yorumu!

O çocuk Güney Amerika'dan büyük topçu diye İspanya'ya geldi. Öyle böyle değil, 10 numaranın hasıydı. Koşmuyor dediler. Hoş koşmasına da gerek yoktu ya o futbol aklıyla. Güney Amerika'ya döndüğünde efsane futbolcu oldu. Onun adı Juan Roman Riquelme.

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Bandırmaspor maçı yorumu!

Bugünlerin Boca Juniors başkanı. Ne kadar koşacaksa çocukluğunda koşmuş adam işte.

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Bandırmaspor maçı yorumu!

Halil Dervişoğlu ve transferlerindeki özne babasının böyle bir hikâyesi olduğunu sanmıyorum ama G.Saray'a 3. kez gelen oyuncunun yarın takımla ilişiği kesilse, Florya'ya duvarına o uykulu ve bezgin suratının fotoğrafını asıp, "Oyuna olan nefreti, formaya olan saygısızlığı yüzünden gönderilmiştir" yazılsa altyapıdakiler için ibretlik olur.

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Bandırmaspor maçı yorumu!

Akan oyundan gol bulmak için 95 dakika bekleyen Galatasaray'ın, biri iptal edilen üç topu filelerinde görmesinin penaltıyı kim atacak tartışmasında saha ortasında 3 futbolcunun taş-kağıt-makas oynamasıyla bir alakası olmalı.

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Bandırmaspor maçı yorumu!

Rakip kim olursa olsun önce saygı… Yeni transfer Vinicius, güçlü fiziğiyle çözülmeyen maçların sonlarında ceza sahası kalabalığına atılabilir. Fazlası değil ama...

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Bandırmaspor maçı yorumu!

Sol beki transfer edip bu maçta takıma ısındırmak gerekliydi, yapamadılar.

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Bandırmaspor maçı yorumu!

En azından kumaşları sağlam Akman kardeşleri konfor alanlarından çıkartıp kiralık göndersinler…

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