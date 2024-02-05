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TRANSFER HABERLERİ | O yıldızlar satılırsa Galatasaray'ın kasası dolup taşacak!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gösterdikleri performansla büyük alkış olan o yıldızların takımdan ayrılması halinde Cimbom dev bir gelirin de sahibi olacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | O yıldızlar satılırsa Galatasaray'ın kasası dolup taşacak!

Kasasını ara transferde yaptığı Sacha Boey ve Cedric Bakambu satışları ile dolduran Cimbom, 35 milyon Euro'luk (1 milyar 155 milyon TL) net gelirin sahibi oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, yerli yıldızlarına gelen teklifleri ise ocak ayında değerlendirmeye almadı ve pazarlıklar için sezon sonunu işaret etti.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldızlar satılırsa Galatasaray'ın kasası dolup taşacak!

Sabah'ın haberine göre EURO 2024'te A Milli Takım'la boy gösterecek Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'dan da en az 35 milyon Euro bonservis geliri bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldızlar satılırsa Galatasaray'ın kasası dolup taşacak!

Aslan'ın yerli oyuncuları özellikle Şampiyonlar Ligi sayesinde piyasa yaptı. Hollanda devi Ajax uzun süredir Kerem'le ilgilenirken Lazio başta olmak üzere İtalyan kulüpleri, Barış Alper'i takip ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldızlar satılırsa Galatasaray'ın kasası dolup taşacak!

Abdülkerim de Zenit'in ardından birçok yabancı takımın transfer listesine girdi.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldızlar satılırsa Galatasaray'ın kasası dolup taşacak!

OKAN BURUK ASLA VAZGEÇEMEDİ

Teknik direktör Okan Buruk, yapılan yabancı yıldız transferlerine rağmen (Davinson Sanchez, Zaha, Tete, Ziyech) Abdülkerim ve Kerem'den vazgeçmedi, jokeri Barış Alper'i ilk 11'e monte etti. Yönetim cephesinde yerli milli yıldızlar için sezon sonunda çift haneli bonservis içeren teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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