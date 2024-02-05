TRANSFER HABERLERİ | O yıldızlar satılırsa Galatasaray'ın kasası dolup taşacak!

Kasasını ara transferde yaptığı Sacha Boey ve Cedric Bakambu satışları ile dolduran Cimbom, 35 milyon Euro'luk (1 milyar 155 milyon TL) net gelirin sahibi oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, yerli yıldızlarına gelen teklifleri ise ocak ayında değerlendirmeye almadı ve pazarlıklar için sezon sonunu işaret etti.