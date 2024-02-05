TRANSFER HABERLERİ | O yıldızlar satılırsa Galatasaray'ın kasası dolup taşacak!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gösterdikleri performansla büyük alkış olan o yıldızların takımdan ayrılması halinde Cimbom dev bir gelirin de sahibi olacak. İşte detaylar...
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Abdülkerim de Zenit'in ardından birçok yabancı takımın transfer listesine girdi.
OKAN BURUK ASLA VAZGEÇEMEDİ
Teknik direktör Okan Buruk, yapılan yabancı yıldız transferlerine rağmen (Davinson Sanchez, Zaha, Tete, Ziyech) Abdülkerim ve Kerem'den vazgeçmedi, jokeri Barış Alper'i ilk 11'e monte etti. Yönetim cephesinde yerli milli yıldızlar için sezon sonunda çift haneli bonservis içeren teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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