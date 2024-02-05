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Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! Ayrılması gündemdeydi

Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan Hakim Ziyech ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda inişli çıkışlı bir grafik çizen Faslı yıldız hakkında karar verildi. Ziyech, takımdan ayrılacak mı? İşte yanıtı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 12:29
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Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! Ayrılması gündemdeydi

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da devre arası transfer hareketliliği sürüyor.

Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! Ayrılması gündemdeydi

Sacha Boey'i rekor bedelle Alman devi Bayern Münih'e gönderen sarı-kırmızılılar, özellikle bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! Ayrılması gündemdeydi

Cimbom'da eksik bölgelere takviye için yoğun mesai harcanırken, bir yandan da takımdan düşünülmeyen isimler için gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! Ayrılması gündemdeydi

Takımdan ayrılması gündemde olan isimlerden olan Hakim Ziyech ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! Ayrılması gündemdeydi

Afrika Uluslar Kupası'nın ardından İstanbul'a dönen Ziyech'in geleceği merak konusuydu.

Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! Ayrılması gündemdeydi

Özellikle Suudi Arabistan'dan talipleri olan Faslı yıldızın durumu netlik kazandı.

Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! Ayrılması gündemdeydi

Hakim Ziyech, sezonu Galatasaray'da tamamlayacak.

Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! Ayrılması gündemdeydi

30 yaşındaki futbolcu için nihai karar sezon sonunda verilecek.

Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! Ayrılması gündemdeydi

Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Hakim Ziyech, sarı-Kırmızılılarda inişli çıkışlı bir performans sergilemişti.

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