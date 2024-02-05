Galatasaray'da flaş Ziyech gelişmesi! Ayrılması gündemdeydi

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da devre arası transfer hareketliliği sürüyor. Sacha Boey'i rekor bedelle Alman devi Bayern Münih'e gönderen sarı-kırmızılılar, özellikle bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom'da eksik bölgelere takviye için yoğun mesai harcanırken, bir yandan da takımdan düşünülmeyen isimler için gelişmeler yaşanıyor. Takımdan ayrılması gündemde olan isimlerden olan Hakim Ziyech ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Afrika Uluslar Kupası'nın ardından İstanbul'a dönen Ziyech'in geleceği merak konusuydu. Özellikle Suudi Arabistan'dan talipleri olan Faslı yıldızın durumu netlik kazandı. Hakim Ziyech, sezonu Galatasaray'da tamamlayacak. 30 yaşındaki futbolcu için nihai karar sezon sonunda verilecek. Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Hakim Ziyech, sarı-Kırmızılılarda inişli çıkışlı bir performans sergilemişti. Galatasaray ile bu sezon Süper Lig'de 9, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maça çıkan Ziyech, 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.