Haberler Galatasaray Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Sağ ve sol bek....

Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Sağ ve sol bek....

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten transfer açıklaması geldi. Özbek, "Scout ekibimiz, Erden Bey ve Ayhan Bey'in transfer için yoğun çalışmaları var. En iyi transferleri yapmanın peşindeyiz" İfadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 19:06 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 20:06
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Sağ ve sol bek....

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten transfer açıklaması geldi.

Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

Transfer konusunda bugün Florya'daydım. Çok güzel bir ekibimiz var. Galatasaray için en iyisini yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor.

Scout ekibimiz, Erden Bey ve Ayhan Bey'in transfer için yoğun çalışmaları var. En iyi transferleri yapmanın peşindeyiz.

Bazı oyuncularımıza teklifler var ama istediğimiz fiyatlar konusunda görüşmeler sürüyor. Şu an bitmiş bir şey yok.

KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

Kerem Aktürkoğlu bizim kaptanımız. Bu tür hareketlerle oyuncumuzun performansını etkileyecek şeyler yapmamalı taraftarlarımız, rica ediyorum. Kerem bizim geleceğimiz, çok önemli oyuncularımızdan birisi.

SACHA BOEY TRANSFERİ

Sacha Boey transferinde birçok ismin emeği var. Hepsine büyük teşekkür gönderiyorum. Şampiyonlukta büyük rolü olan bir oyuncumuz. Bu sene de Bayern Münih gibi büyük bir kulübe gitti, onunla gurur duymalıyız. Erden Timur ile birlikte sabah 4'lere kadar çalıştık. FFP çerçevesinde buna ihtiyacımız vardı. FFP'ye dikkat etmemiz gerekiyor, her zaman demokrasi kılıcı gibi tepemizde duruyor. Bu satış, Galatasaray için önemliydi.

DİĞER
Esra Erol peşini bırakmadı! 15 yaşındaki Z.Y. bulundu
AB'den zamanlaması manidar ziyaretler: Önce DEM'e ardından CHP'ye!
Cimbom jokerini buldu!
İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da ayrılık! Resmen açıklandı
Cimbom jokerini buldu!
YKS sınav ücretleri 2024
YKS başvuruları ne zaman, başladı mı?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 31 Ocak Çarşamba 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye durmak yok! F.Bahçe'ye durmak yok! 19:19
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 19:06
F.Bahçe'de Vargas heyecanı! F.Bahçe'de Vargas heyecanı! 18:40
Barcelona'dan Rijkaard sürprizi! Barcelona'dan Rijkaard sürprizi! 18:40
Fernandez ayrılmak istiyor! Fernandez ayrılmak istiyor! 18:39
MotoGP'yi ekonomik kriz vurdu! MotoGP'yi ekonomik kriz vurdu! 18:34
Daha Eski
Ronaldo'dan kötü haber! Messi... Ronaldo'dan kötü haber! Messi... 18:20
Menajeri açıkladı! İşte gitmek istediği takım Menajeri açıkladı! İşte gitmek istediği takım 18:20
G.Saray'da ayrılık! Resmen açıklandı G.Saray'da ayrılık! Resmen açıklandı 16:56
Getafe maçı kadrosu açıklandı! Arda Güler... Getafe maçı kadrosu açıklandı! Arda Güler... 16:46
Fırtına'dan Enis Destan kararı! Sözleşmesi... Fırtına'dan Enis Destan kararı! Sözleşmesi... 16:21
Atletico Madrid Çağlar'ın yerini doldurdu! Atletico Madrid Çağlar'ın yerini doldurdu! 16:12