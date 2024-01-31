Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Sağ ve sol bek....

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten transfer açıklaması geldi.

Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

Transfer konusunda bugün Florya'daydım. Çok güzel bir ekibimiz var. Galatasaray için en iyisini yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor.

Scout ekibimiz, Erden Bey ve Ayhan Bey'in transfer için yoğun çalışmaları var. En iyi transferleri yapmanın peşindeyiz.

Bazı oyuncularımıza teklifler var ama istediğimiz fiyatlar konusunda görüşmeler sürüyor. Şu an bitmiş bir şey yok.

KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

Kerem Aktürkoğlu bizim kaptanımız. Bu tür hareketlerle oyuncumuzun performansını etkileyecek şeyler yapmamalı taraftarlarımız, rica ediyorum. Kerem bizim geleceğimiz, çok önemli oyuncularımızdan birisi.

SACHA BOEY TRANSFERİ

Sacha Boey transferinde birçok ismin emeği var. Hepsine büyük teşekkür gönderiyorum. Şampiyonlukta büyük rolü olan bir oyuncumuz. Bu sene de Bayern Münih gibi büyük bir kulübe gitti, onunla gurur duymalıyız. Erden Timur ile birlikte sabah 4'lere kadar çalıştık. FFP çerçevesinde buna ihtiyacımız vardı. FFP'ye dikkat etmemiz gerekiyor, her zaman demokrasi kılıcı gibi tepemizde duruyor. Bu satış, Galatasaray için önemliydi.