Haberler Galatasaray Defansın soluna Sergio Gomez

Defansın soluna Sergio Gomez

G.Saray, takımdan ayrılan Angelino’nun yerine aradığı ismi İngiltere’de buldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Defansın soluna Sergio Gomez

Bir forvet bir de sağ bek alan Galatasaray'da takviye yapılacak bölgelerden birisi de defansın solu... Sarıkırmızılı ekip birçok oyuncu ile anılırken Manchester City'de Sergio Gomez de listeye eklendi. Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, İngiliz ekibinin 23 yaşındaki sol beki Sergio Gomez'i renklerine bağlamak istiyor.

Yönetimin daha önce de ilgilendiği İspanyol sol bek, Manchester'da yeteri kadar forma şansı bulamıyor. Bu sezon takımı ile tüm kulvarlardaki 10 karşılaşmada yalnızca 361 dakika forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, 1 asist yaptı ve ayrılma planları yapması avantaj olarak görülüyor. Gomez'in City ile 4 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

ÇOK YÖNLÜ

M. City, Gomez'i geçen sezon başında Anderlecht'ten 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. Sol bek pozisyonunun yanı sıra orta sahanın solu ve merkezinde de forma giyebilen 23 yaşındaki futbolcunun, güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

BARÇA'DA YETİŞTİ

Barcelona altyapısında uzun yıllar forma giyen Sergio Gomez ayrıca Borussia Dortmund, Huesca ve Anderlecht'te forma giydi. Yıldız futbolcu İspanya U21 Milli Takımı'yla 19 maça çıkarken 10 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

YERLİ ADAYLAR: RIDVAN & LEVENT

G.Saray sol bek takviyesi için Rangers takımından Rıdvan Yılmaz ve Karagümrük'ten Levent Mercan'la da görüşmelerine devam ediyor. Rangers'in Rıdvan için beklentisi 5 milyon euro... Ayrıca milli sol bekte 1.5 milyon euro'nun üzerinde maaş beklentisi var. Bu yüzden pazarlıklar devam ediyor. Levent içinse Karagümrük, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş artı 3 milyon euro talep etti. Galatasaray ise Kazımcan ve Halil'i sezon sonuna kadar kiralayıp, 500 bin euro bonservis verip işi bitirmek istiyor. Ancak Karagümrük bu öneriye çok da sıcak bakmadı.

DİĞER
Sinan Akçıl Londra seyahati sırasında Avrupa’nın gerçeklerini anlattı! Avrupa’daki mağdurların sesi oldu: LGBT dersi dayatılıyor
Gaziantep Nurdağı'nda emniyet helikopteri düştü! 2 pilotumuz şehit... Bakanlardan peş peşe açıklama ve taziye mesajları
Galatasaray'dan Tete kararı! Bonservis bedeli...
Galatasaray'a kadife bilek geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk'un jokeri olmuştu! Barış Alper için flaş karar
Galatasaray'dan Tete kararı! Bonservis bedeli...
İstanbul barajlar doluluk oranı 4 Şubat
ATV CANLI İZLE | atv canlı yayın izle bugün - Atv frekans bilgileri 2024
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erman Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş sözler! Erman Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş sözler! 00:15
Kartal'dan dikkat çeken Çağlar açıklaması! Kartal'dan dikkat çeken Çağlar açıklaması! 00:15
F.Bahçe Antalya'da kazandı! F.Bahçe Antalya'da kazandı! 00:15
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:15
Galatasaray'a kadife bilek geliyor! Galatasaray'a kadife bilek geliyor! 00:15
F.Bahçe'nin golünden önce ofsayt var mı? F.Bahçe'nin golünden önce ofsayt var mı? 00:15
Daha Eski
Antep'te kazanan çıkmadı! Antep'te kazanan çıkmadı! 00:15
Ali Koç başkanlığı bırakacağını açıkladı! Ali Koç başkanlığı bırakacağını açıkladı! 00:15
Ali Koç'tan transfer sözleri! Bonucci, Krunic ve Çağlar... Ali Koç'tan transfer sözleri! Bonucci, Krunic ve Çağlar... 00:15
Sacha Boey siftah yaptı B. Münih kazandı! Sacha Boey siftah yaptı B. Münih kazandı! 00:15
İstanbul'da kazanan Başakşehir! İstanbul'da kazanan Başakşehir! 00:15
Arda F.Bahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak Arda F.Bahçe'ye dönüyor! Yer yerinden oynayacak 00:15