Defansın soluna Sergio Gomez

Bir forvet bir de sağ bek alan Galatasaray'da takviye yapılacak bölgelerden birisi de defansın solu... Sarıkırmızılı ekip birçok oyuncu ile anılırken Manchester City'de Sergio Gomez de listeye eklendi. Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, İngiliz ekibinin 23 yaşındaki sol beki Sergio Gomez'i renklerine bağlamak istiyor.

Yönetimin daha önce de ilgilendiği İspanyol sol bek, Manchester'da yeteri kadar forma şansı bulamıyor. Bu sezon takımı ile tüm kulvarlardaki 10 karşılaşmada yalnızca 361 dakika forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, 1 asist yaptı ve ayrılma planları yapması avantaj olarak görülüyor. Gomez'in City ile 4 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

ÇOK YÖNLÜ

M. City, Gomez'i geçen sezon başında Anderlecht'ten 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. Sol bek pozisyonunun yanı sıra orta sahanın solu ve merkezinde de forma giyebilen 23 yaşındaki futbolcunun, güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

BARÇA'DA YETİŞTİ

Barcelona altyapısında uzun yıllar forma giyen Sergio Gomez ayrıca Borussia Dortmund, Huesca ve Anderlecht'te forma giydi. Yıldız futbolcu İspanya U21 Milli Takımı'yla 19 maça çıkarken 10 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

YERLİ ADAYLAR: RIDVAN & LEVENT

G.Saray sol bek takviyesi için Rangers takımından Rıdvan Yılmaz ve Karagümrük'ten Levent Mercan'la da görüşmelerine devam ediyor. Rangers'in Rıdvan için beklentisi 5 milyon euro... Ayrıca milli sol bekte 1.5 milyon euro'nun üzerinde maaş beklentisi var. Bu yüzden pazarlıklar devam ediyor. Levent içinse Karagümrük, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş artı 3 milyon euro talep etti. Galatasaray ise Kazımcan ve Halil'i sezon sonuna kadar kiralayıp, 500 bin euro bonservis verip işi bitirmek istiyor. Ancak Karagümrük bu öneriye çok da sıcak bakmadı.