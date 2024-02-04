Asıl hedef Eriksen

Son yıllarda yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da yine hareketli günler yaşanıyor. Genelde fırsat transferleri kovalayan ve son ana kadar beklemeyi tercih eden sarı-kırmızılı ekip, UEFA listesine yazdırabilmek için Fulham'dan Carlos Vinicius ile Nottingham Forest'ten Serge Aurier'i kadrosuna kattı. Ancak 9 Şubat'a kadar daha zamanı var ve Özbek yönetimi son anlarda yaptığı takviyelerle ün salmış durumda... Bu nedenle çalışmalar yoğun bir şekilde sürerken orta sahadaki açığın kapatılması için görüşmeler yapılıyor. Oliveira'dan faydalanamayan sarı-kırmızılı ekibin rotasını İngiltere'ye çevirdiği ortaya çıktı.

HEMEN TAKIMA KATILACAK

Sacha Boey ile Cedric Bakambu'nun transferinden net 35 milyon euro gelir elde eden Galatasaray'ın Manchester United'da forma giyen Christian Eriksen'i almaya hazırlandığı ortaya çıktı. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı orta saha ve kulübüyle görüşmelerin büyük bir gizlilik içinde sürdüğü, satın alma opsiyonuyla kiralanması için pazarlıkların yapıldığı belirtildi. Eğer düşünülen rakamlara anlaşma sağlanabilirse Christian Eriksen hemen takıma katılacak. Olmazsa sezon sonu için söz alınacak. Bu sezon 19 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki yıldız bu mücadelelerde 1 gol ve 2 asistlik skor üretti.

41 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Eriksen, 2013 yılında Ajax'tan Tottenham'a 14 milyon, 2020'de İnter'e 27 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle transfer oldu. 2022'de Manchester United'a bedelsiz gelen yıldız futbolcunun şu anki Transfermarkt değeri 13 milyon euro...

KİMDİR?

M. United'a orta saha mevkinde forma giyen Christian Eriksen, 14 Şubat 1992 tarihinde dünyaya geldi. 1.82 m boyunda ve 65 kilo olan Danimarkalı, tekniği ve mücadeleci futboluyla tanınıyor.