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Galatasaray Carlos Vinicius ile sözleşme imzaladı!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Brezilyalı golcü oyuncu Carlos Vinicius ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 13:12 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 13:28
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Galatasaray Carlos Vinicius ile sözleşme imzaladı!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fulham'dan Carlos Vinicius'u kiraladı. Sarı kırmızılılar Brezilyalı forvet oyuncusuyla sözleşme imzaladı.

28 yaşındaki oyuncu Galatasaray'da 95 numaralı formayı giyecek.

Sarı kırmızılılarla sözleşme imzalayan Vinicius, teknik direktör Okan Buruk ile bir araya geldi.

Carlos Vinicius, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIMIZ BENİ YALNIZ BIRAKMADI"

Carlos Vinicius, "Taraftarımız ilk andan beri beni yalnız bırakmadılar. Çok teşekkür ederim. Beni karşılayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada olduğum için gerçekten çok heyecanlıyım. Kulübün amaçları doğrultusunda mücadele etmek için ben de çok heyecanlıyım. Umarım en kısa süre içinde taraftarımızla buluşacağım ve amaçlarımıza hep birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

G.SARAY SÖZLEŞME DETAYLARINI AÇIKLADI

Profesyonel Futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve Kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 600.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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