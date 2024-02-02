Yılport Samsunspor 0-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Sarı-kırmızılılar ligde 24. hafta maçında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Cimbom rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmada Cimbom adına gol perdesini 5. dakikada Nelsson açtı.

Ardından 11. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı bu gollerle Cimbom'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmada ikinci yarıda ise gol sesi çıkmadı ve mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ardından Galatasaray 63 puanla ligde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.