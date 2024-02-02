Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Yıldız isim Galatasaray'ı reddetmiş!

TRANSFER HABERLERİ - Yıldız isim Galatasaray'ı reddetmiş!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer döneminde kadrosuna sağ ve sol bek takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın, yıldız isme yaptığı teklifin reddedildiği ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 09:54
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ - Yıldız isim Galatasaray'ı reddetmiş!

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, önceliğini sağ ve sol bek hattına vermişti.

TRANSFER HABERLERİ - Yıldız isim Galatasaray'ı reddetmiş!

Cimbom'un PSG'nin yıldız sol bek oyuncusu Layvin Kurzawa için transfer teklifi yaptığı ancak oyuncunun bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Yıldız isim Galatasaray'ı reddetmiş!

Fransız medyasındaki haberlere göre Kurzawa, son günlerde Galatasaray ve başka takımlardan gelen teklifleri geri çevirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Yıldız isim Galatasaray'ı reddetmiş!

31 yaşındaki Fransız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Yıldız isim Galatasaray'ı reddetmiş!

Tecrübeli oyuncunun adı geçtiğimiz yıllarda da G.Saray ile anılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Yıldız isim Galatasaray'ı reddetmiş!

Kurzawa bu sezon PSG formasıyla yalnızca 1 maça çıkıp 8 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Yıldız isim Galatasaray'ı reddetmiş!

LAYVIN KURZAWA KİMDİR?

4 Eylül 1992 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Monaco altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Yıldız isim Galatasaray'ı reddetmiş!

Daha sonra Fulham ve Paris Saint-Germain formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Yıldız isim Galatasaray'ı reddetmiş!

Defans hattınsa sol bek olarak görev yapan Kurzawa, Fransa Milli Takımı ile 13 maçta görev alırken 1 de gol attı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray Brezilyalı golcü ile anlaştı!
Guardiola'nın öğrencisi Cimbom'a geliyor!
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen'e kötü haber! All-Star kadroları açıklandı Alperen'e kötü haber! All-Star kadroları açıklandı 10:10
Tyrese Maxey'den kariyer rekoru! Tyrese Maxey'den kariyer rekoru! 10:05
Stoper değişiyor! İşte Kartal'ın Antalyaspor 11'i Stoper değişiyor! İşte Kartal'ın Antalyaspor 11'i 10:03
Aslan'ın teklifini geri çevirmiş! Aslan'ın teklifini geri çevirmiş! 09:54
Guardiola'nın öğrencisi Cimbom'a geliyor! Guardiola'nın öğrencisi Cimbom'a geliyor! 09:45
Samsunspor - G.Saray maçı hangi kanalda? Samsunspor - G.Saray maçı hangi kanalda? 09:33
Daha Eski
F.Bahçe'den Slovak golcüye kanca! F.Bahçe'den Slovak golcüye kanca! 09:14
G.Saray'da Aurier şoku! Anlaşma bozuldu G.Saray'da Aurier şoku! Anlaşma bozuldu 09:01
Kartal'a flaş öneri! Eski Trabzonsporlu... Kartal'a flaş öneri! Eski Trabzonsporlu... 08:23
Sürpriz talibi çıktı! F.Bahçe'nin istediği rakam... Sürpriz talibi çıktı! F.Bahçe'nin istediği rakam... 07:36
Sıra sol bekte Sıra sol bekte 06:35
Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı 06:04