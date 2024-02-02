TRANSFER HABERLERİ - Yıldız isim Galatasaray'ı reddetmiş!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer döneminde kadrosuna sağ ve sol bek takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın, yıldız isme yaptığı teklifin reddedildiği ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
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31 yaşındaki Fransız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Tecrübeli oyuncunun adı geçtiğimiz yıllarda da G.Saray ile anılmıştı.
Kurzawa bu sezon PSG formasıyla yalnızca 1 maça çıkıp 8 dakika süre aldı.
LAYVIN KURZAWA KİMDİR?
4 Eylül 1992 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Monaco altyapısında başladı.
Daha sonra Fulham ve Paris Saint-Germain formaları giydi.
Defans hattınsa sol bek olarak görev yapan Kurzawa, Fransa Milli Takımı ile 13 maçta görev alırken 1 de gol attı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...
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