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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Carlos Vinicius ile anlaştı

Son dakika haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Cedric Bakambu'yu Real Betis'e gönderen sarı kırmızılılar, Brezilyalı golcü Carlos Vinicius ile büyük ölçüde anlaştı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 10:26 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 10:48
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Carlos Vinicius ile anlaştı

Devre arası transfer döneminin sonlarına gelinirken Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, bir yandan sağ bek ve sol bek mevkileri için arayışlarını sürdürürken, Bakambu'nun ayrılığının ardından forvet pozisyonuna da takviye yapmak için girişimlere başladı.

Bir süredir Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Bakambu, dün akşam saatlerinde LaLiga ekiplerinden Real Betis'e transfer oldu. Sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan tecrübeli golcü, 5 milyon 50 bin Euro bonservis bedeliyle İspanyol ekibinin yolunu tuttu. Galatasaray, Bakambu'nun yerini Fulham'ın Brezilyalı santrforu Carlos Vinicius ile doldurmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibiyle bu sezon 13 maçta görev alan ve bu maçların sadece 2'sine 11'de başlayan Brezilyalı golcü için Fulham, 2.5 milyon Euro bonservis talep ediyor. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, sarı-kırmızılı ekip daha düşük bir bonservis bedeliyle transferi bitirmeyi hedefliyor.

İngiliz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki forvetin piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Vinicius kariyerinde Caldense, Real Sport Clube, Rio Ave, Napoli, Monaco, Benfica, PSV Eindhoven, Tottenham ve Fulham formalarını giydi.

CARLOS VINICIUS KİMDİR?

Fulham FK takımında Forvet mevkinde forma giyen Carlos Vinicius, 25 Mart 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. 190 cm boyunda ve 83 kilo olan Carlos Vinicius, Sol ayağını kullanmaktadır.

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