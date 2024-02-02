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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sıra sol bekte

Sağ bekteki açığı kapatan Galatasaray'da şimdi gözler defansın soluna çevrildi. Rangers'tan Rıdvan Yılmaz, Lyon'dan Tagliafico ve Sevilla'dan Marcos Acuna sarı-kırmızılı ekipte öne çıkan adaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sıra sol bekte

Sağ bekteki açığı kapatan Galatasaray'da şimdi gözler defansın soluna çevrildi. Rangers'tan Rıdvan Yılmaz, Lyon'dan Tagliafico ve Sevilla'dan Marcos Acuna sarı-kırmızılı ekipte öne çıkan adaylar... Bu isimler arasına dün Başakşehir'den Levent Mercan da eklendi. Görüşmeler sürerken sarı-kırmızılı yönetimin önceliğinin Levent ve Rıdvan'a verdiği bildirildi. Iki oyuncunun Galatasaray'da oynamak istemesi transferin bitme olasılığını güçlendiriyor.

SON GÜN

UEFA'YA oyuncu listesini bugün bildirmesi gereken Galatasaray'ın Rangers ile anlaşarak transfere nokta koyma ihtimali yüksek görülüyor.

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