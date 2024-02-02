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Galatasaray Carlos Vinicius transferini açıkladı! İşte maliyeti

Galatasaray, Fulham forması giyen yıldız forvet Carlos Vinicius'u 600 bin euro bedelle sezon sonu kadar kiraladığı açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 19:40 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 20:06
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Galatasaray Carlos Vinicius transferini açıkladı! İşte maliyeti

Galatasaray, Fulham forması giyen yıldız forvet Carlos Vinicius'u sezon sonu kadar kiraladığı açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve Kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 600.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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