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Bakambu Betis'te

Galatasaray'da Boey ve Angelino'nun ardından Cedric Bakambu ile de yollar ayrıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Bakambu Betis'te

Sarı-kırmızılı kulüp, La Liga ekibi Real Betis ile oyuncunun transferi konusunda anlaşma sağlandı. İspanyollar, Bakambu için Galatasaray'a 4.5 milyon euro ödeyecek. İlk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan 32 yaşındaki forvet, Galatasaray ile toplamda 16 maça çıktı. Cedric Bakambu, söz konusu 16 karşılaşmada iki gol atarken bir de asist yaptı.

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Sacha Boey'den 30 milyon euro kasasına koyan sarı- kırmızılı ekip bir transfer başarısına daha imza attı. Galatasaray, yaz transfer döneminde Al-Nasr'dan 700 bin euro'ya transfer edilen Bakambu'yu 5 milyon euro'ya Betis'e verdi.

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