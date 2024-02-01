Haberler Galatasaray G.Saray'ı duyan coşuyor

G.Saray'ı duyan coşuyor

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Galatasaray transferde oldukça zorlanıyor. Sacha Boey'in 30+5 milyon euro'ya Bayern Münih'e gitmesi Avrupa'da büyük ses getirirken bu durum Galatasaray aleyhine fiyatları da yükseltti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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G.Saray'ı duyan coşuyor

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Galatasaray transferde oldukça zorlanıyor. Sacha Boey'in 30+5 milyon euro'ya Bayern Münih'e gitmesi Avrupa'da büyük ses getirirken bu durum Galatasaray aleyhine fiyatları da yükseltti. Sarı-kırmızılı ekibin talip olduğu oyuncuların fiyatını'Paranız var' denilerek bir anda fahiş bir şekilde yükseldiği belirtiliyor. Halbuki Galatasaray, Bayern Münih'ten alınan 15 milyon euro'luk ilk ödemenin 7.5 milyon euro'luk kısmını Bankalar Birliği'ne yolladı.

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