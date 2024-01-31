Haberler Galatasaray GS Store 2024 kreasyonunu tanıttı!

GS Store 2024 kreasyonunu tanıttı!

Galatasaray Kulübünün lisanslı ürünlerini satan GS Store'un 2024 yılı kreasyonu tanıtıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 23:33
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GS Store 2024 kreasyonunu tanıttı!

GS Store, bu yıl için hazırlanan ürünleri Galataport Terminal'de düzenlenen organizasyonla tanıttı.

Etkinliğe sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, futbol A takımı teknik direktörü Okan Buruk, futbolcular, farklı branşlarda görev alan teknik ekipler ve sporcular ile davetliler katıldı.

Organizasyonda konuşan başkan Dursun Özbek, mağazacılıkta da yakaladıkları çıkışa değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüz, Türkiye Bankalar Birliği anlaşması ve buna bağlı devam eden borç yapılanması sebebiyle kısıtlı koşullarda, tüm kulvarlarda rekabeti sürdürerek devam ediyor. Bu nedenle kulübümüz adına yaptığımız gelirler bizim için çok büyük önem taşıyor. Bu açıdan bakıldığında GS Store ve bağlı bulunduğu Galatasaray Mağazacılık ve Perakende AŞ, son dönemde gösterdiği performansla yüzümüzü güldürüyor. GS Store'da tüm zamanların en yüksek ciro rakamlarına ulaşmış bulunuyoruz. Haziran-Aralık 2023 döneminde 33,7 milyon avro satış gerçekleştirdik. Bu rakam, geçen yıla göre avro bazında yüzde 119 büyümeyi ifade ediyor. Bu artışın yanında ürün satış adedinde önceki yıla göre yüzde 103 oranında büyüme sağladık. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bunun yanında her zaman yanımızda olan büyük Galatasaray taraflarımıza da teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde kulübümüz daha büyük başarılara imza atarken mağaza satış rekorlarının da kırılacağına yürekten inanıyorum."

Galatasaray Mağazacılık AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kemal Sarıöz ise çok önemli bir misyon taşıdıklarını belirterek, "Mağazacılık olarak kulübe sağladığımız gelirin yanı sıra Galatasaray'a ait 1481'den bu yana gelen değerleri, kültürü, eşsiz tarihi, erişilmez sportif başarıları, efsaneleri ve anıları ürüne dönüştürüp taraftarımızla buluşturuyoruz. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz." diye konuştu.

Sarıöz, son 6 aylık dönemde ciro ve büyüme alanında rekorlar kırdıklarını dile getirerek, "Haziran-Aralık 2023 döneminde 1 milyar liranın üzerinde satışla Galatasaray tarihinin en yüksek cirosunu ve artış oranını yakaladık. Tam 2,5 milyon adet ürünü taraftarımızla buluşturduk. Bu başarıda en büyük pay, her koşulda ve her zaman yanımızda olan vefakar Galatasaray taraftarımızındır. Sezon başından bu yana 400 bin adet forma sattık. Sezon sonu hedefimizi 800 bin olarak belirledik. Cumhuriyet'imizin 100. yılına özel tasarladığımız formaları 72 saatte 65 bin adet satarak rekora imza attık. Taraftarımızın da büyük ilgi gösterdiği 100. yıl formamızın stoklarını şubat ayı içinde yenileyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

FUTBOLCULAR PODYUMA ÇIKTI

Organizasyonda kapsamında düzenlenen defilede yıldız futbolcular podyumda boy gösterdi.

Ürünlerin tanıtıldığı defilede Mauro Icardi, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz, podyumda yürüdü.

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