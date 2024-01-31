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Yeni hedef Samsun

Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 2-1lik skorla yenmeyi başardı. Geriye düşse de maçı çevirmeyi başaran sarı-kırmızılılar böylece lider Fenerbahçe ile puanını bir kez daha eşitledi. Sarı-kırmızılı ekipte yeni hedef Samsunspor... Teknik direktör Okan Buruk, cuma akşamı deplasmanda oynanacak karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak ve bu kez maç fazlasıyla da olsa ezeli rakibinin 3 puan önüne geçmeyi planlıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Yeni hedef Samsun
Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 2-1lik skorla yenmeyi başardı. Geriye düşse de maçı çevirmeyi başaran sarı-kırmızılılar böylece lider Fenerbahçe ile puanını bir kez daha eşitledi. Sarı-kırmızılı ekipte yeni hedef Samsunspor... Teknik direktör Okan Buruk, cuma akşamı deplasmanda oynanacak karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak ve bu kez maç fazlasıyla da olsa ezeli rakibinin 3 puan önüne geçmeyi planlıyor.
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