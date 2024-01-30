Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş kararı kendisi açıkladı!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens Belçika basınına önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu Türkiye'deki geleceği hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... | SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ
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Teknik direktör Okan Buruk oyuncularını zorlu mücadeleye hazırlıyor.
Diğer yandan Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı ekibin yıldız isimlerinden Dries Mertens, Belçika basınına konuştu.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in VTM'den derlediği habere göre; tecrübeli futbolcu geleceği hakkında önemli ifadeler kullandı.
Mertens, "Sanırım kariyerimin son sezonu olacak. Ama geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz.
Ben de çok heyecanlıyım. Görünen o ki kariyerimi Galatasaray'da sonlandıracağım.
Garip gelecek belki ama futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum.
Futbola her zaman çok açım ve çok seviyorum. Dünyadaki en iyi işi yapıyorum.
Ancak hayatımda daha fazla özgürlük istiyorum." ifadelerini kullandı.
36 yaşındaki Mertens bu sezon 32 maçta forma giydi.
Belçikalı futbolcu bu müsabakalarda 5 gol ve 5 asiste imza attı.
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