Haberler Galatasaray Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş kararı kendisi açıkladı!

Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş kararı kendisi açıkladı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens Belçika basınına önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu Türkiye'deki geleceği hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... | SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 15:41
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş kararı kendisi açıkladı!

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gözler Yılport Samsunspor maçına çevrildi.

Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş kararı kendisi açıkladı!

Sarı-kırmızılı ekip ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ligde averajla gerisinde bulunuyor.

Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş kararı kendisi açıkladı!

Cimbom, Samsun deplasmanından 3 puan çıkarıp sarı-lacivertlilerin puan kaybetmesini bekleyecek.

Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş kararı kendisi açıkladı!

Teknik direktör Okan Buruk oyuncularını zorlu mücadeleye hazırlıyor.

Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş kararı kendisi açıkladı!

Diğer yandan Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş kararı kendisi açıkladı!

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız isimlerinden Dries Mertens, Belçika basınına konuştu.

Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş kararı kendisi açıkladı!

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in VTM'den derlediği habere göre; tecrübeli futbolcu geleceği hakkında önemli ifadeler kullandı.

Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş kararı kendisi açıkladı!

Mertens, "Sanırım kariyerimin son sezonu olacak. Ama geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz.

Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş kararı kendisi açıkladı!

Ben de çok heyecanlıyım. Görünen o ki kariyerimi Galatasaray'da sonlandıracağım.

Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş kararı kendisi açıkladı!

Garip gelecek belki ama futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum.

Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş kararı kendisi açıkladı!

Futbola her zaman çok açım ve çok seviyorum. Dünyadaki en iyi işi yapıyorum.

Dries Mertens Galatasaray'dan ayrılacak mı? Flaş kararı kendisi açıkladı!

Ancak hayatımda daha fazla özgürlük istiyorum." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sacha Boey Bayern Münih'te antrenmana çıktı!
G.Saray'a 15 milyon Euro'luk yıldız!
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit son ödeme tarihi ne zaman?
KPSS 2024/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 KPSS/3 MEB sözleşmeli personel tercih sonuçları sorgula
KARADENİZ USULÜ KİŞ TARİFİ | Kiş nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mertens'ten flaş karar! Gelecek sezon... Mertens'ten flaş karar! Gelecek sezon... 15:41
PFDK'dan 7 Süper Lig kulübüne ceza PFDK'dan 7 Süper Lig kulübüne ceza 15:38
Sacha Boey'e tezahüratlı karşılama! Sacha Boey'e tezahüratlı karşılama! 15:31
Rakitic transferi resmen açıklandı! Rakitic transferi resmen açıklandı! 15:17
Sacha Boey Bayern Münih'te antrenmana çıktı! Sacha Boey Bayern Münih'te antrenmana çıktı! 14:33
Tete'den G.Saray'a piyango! İşte teklif edilen rakam Tete'den G.Saray'a piyango! İşte teklif edilen rakam 14:22
Daha Eski
F.Bahçe'nin genç yıldızı Sivasspor'a kiralandı! F.Bahçe'nin genç yıldızı Sivasspor'a kiralandı! 14:07
Arda Modric'i çılgına çevirdi! İşte sebebi Arda Modric'i çılgına çevirdi! İşte sebebi 13:47
Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı Oosterwolde'ye çılgın teklif! O rakam dudak uçuklattı 13:04
Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? 12:50
Zeki Çelik'ten transfer kararı! G.Saray... Zeki Çelik'ten transfer kararı! G.Saray... 12:25
Manchester City - Burnley maçı ne zaman? Manchester City - Burnley maçı ne zaman? 09:25