Transferde resmi açıklama geldi! Pasalic ve Galatasaray...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da takımdan ayrılan isimlerin netleşmesiyle birlikte transfer operasyonuna hız verildi. Sacha Boey'un Bayern Münih'in yolunu tutmasıyla birlikte kasaya rekor bir gelir koyan sarı-kırmızılılar, ekonomik anlamda oldukça rahatladı. Kadrosuna yıldız isimleri katmak isteyen yönetim, Atalanta'da forma giyen Hırvat oyuncu Mario Pasalic'i listeye aldı. Galatasaray'ın gözdesi konumundaki yıldız futbolcunun kulübünden resmi transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Kıran kırana geçen pazarlıklar sonucunda Boey transferinde Alman deviyle anlaşma sağlandı.
Galatasaray ve Bayern Münih, yapılan görüşmelerde yaklaşık 32 milyon euro'ya el sıkıştı.
Tarihi bir geliri kasasına koyan yönetim, hedefteki yıldızlarla temaslarını sıklaştırdı.
Ekonomik olarak eli güçlenen sarı-kırmızılılar, önemli isimleri renklerine bağlamak istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre hareket eden Galatasaray'da eksik bölgeler belirlendi.
Aslan'da sağ bek, sol bek, merkez orta saha ve on numara mevkilerine transfer yapılması hedefleniyor.
Nokta atışı takviyeler planlayan yönetim, listedeki isimler konusunda hummalı bir operasyon yürütüyor.
Sağ bek mevkisine adayları belirleyen kurmaylar, Sacha Boey'un eksikliğini bir an önce tamamlamak istiyor.
Angelino ile de yola devam etmeyecek sarı-kırmızılılar, sol bek konusunda da ciddi bir arayış içinde.
Hücuma dönük bir orta saha transferi için de harekete geçen Galatasaray, gözünü İtalya'ya çevirdi.
PASALIC LİSTEYE ALINDI!
On numara bölgesini önemli bir yıldızla güçlendirmek isteyen yönetim, Atalanta forması giyen Pasalic'i listeye aldı.
Bir süredir yıldız futbolcu için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılılara Çizme ekibinden yanıt geldi.
GALATASARAY'A KÖTÜ HABER!
Cimbom'un transferinde uğraş verdiği Pasalic'ten olumsuz bir haber geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Pasalic hakkında resmi bir açıklama yapan Atalanta Kulübü, yıldız oyuncunun takımda kalacağını duyurdu.
Pasalic ile Galatasaray'ın arasında herhangi bir anlaşma olmadığı vurgulanan haberde; Hırvat oyuncunun Atalanta'nın gelecekteki projelerine değer verdiği belirtildi.
28 yaşındaki futbolcunun kulübün hedeflerinde önemli bir unsur olmaya devam edeceği ifade edildi.
Çizme ekibindeki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Mario Pasalic, bu sezon 25 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
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