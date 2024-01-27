Haberler Galatasaray Transferde resmi açıklama geldi! Pasalic ve Galatasaray...

Transferde resmi açıklama geldi! Pasalic ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da takımdan ayrılan isimlerin netleşmesiyle birlikte transfer operasyonuna hız verildi. Sacha Boey'un Bayern Münih'in yolunu tutmasıyla birlikte kasaya rekor bir gelir koyan sarı-kırmızılılar, ekonomik anlamda oldukça rahatladı. Kadrosuna yıldız isimleri katmak isteyen yönetim, Atalanta'da forma giyen Hırvat oyuncu Mario Pasalic'i listeye aldı. Galatasaray'ın gözdesi konumundaki yıldız futbolcunun kulübünden resmi transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 12:40
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BURAK ŞENTÜRK
Transferde resmi açıklama geldi! Pasalic ve Galatasaray...

Üst üste ayrılıklar yaşayan Galatasaray'da sıra transfere geldi.

Transferde resmi açıklama geldi! Pasalic ve Galatasaray...

Ocak ayında önemli değişiklikler yaşayan sarı-kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Transferde resmi açıklama geldi! Pasalic ve Galatasaray...

Angelino'nun satın alma opsiyonunu kullanmayan Cimbom, Sacha Boey'u rekor bonservisle Bayern Münih'e sattı.

Transferde resmi açıklama geldi! Pasalic ve Galatasaray...

Kıran kırana geçen pazarlıklar sonucunda Boey transferinde Alman deviyle anlaşma sağlandı.

Transferde resmi açıklama geldi! Pasalic ve Galatasaray...

Galatasaray ve Bayern Münih, yapılan görüşmelerde yaklaşık 32 milyon euro'ya el sıkıştı.

Transferde resmi açıklama geldi! Pasalic ve Galatasaray...

Tarihi bir geliri kasasına koyan yönetim, hedefteki yıldızlarla temaslarını sıklaştırdı.

Transferde resmi açıklama geldi! Pasalic ve Galatasaray...

Ekonomik olarak eli güçlenen sarı-kırmızılılar, önemli isimleri renklerine bağlamak istiyor.

Transferde resmi açıklama geldi! Pasalic ve Galatasaray...

Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre hareket eden Galatasaray'da eksik bölgeler belirlendi.

Transferde resmi açıklama geldi! Pasalic ve Galatasaray...

Aslan'da sağ bek, sol bek, merkez orta saha ve on numara mevkilerine transfer yapılması hedefleniyor.

Transferde resmi açıklama geldi! Pasalic ve Galatasaray...

Nokta atışı takviyeler planlayan yönetim, listedeki isimler konusunda hummalı bir operasyon yürütüyor.

Transferde resmi açıklama geldi! Pasalic ve Galatasaray...

Sağ bek mevkisine adayları belirleyen kurmaylar, Sacha Boey'un eksikliğini bir an önce tamamlamak istiyor.

Transferde resmi açıklama geldi! Pasalic ve Galatasaray...

Angelino ile de yola devam etmeyecek sarı-kırmızılılar, sol bek konusunda da ciddi bir arayış içinde.

Transferde resmi açıklama geldi! Pasalic ve Galatasaray...

Hücuma dönük bir orta saha transferi için de harekete geçen Galatasaray, gözünü İtalya'ya çevirdi.

Transferde resmi açıklama geldi! Pasalic ve Galatasaray...

PASALIC LİSTEYE ALINDI!
On numara bölgesini önemli bir yıldızla güçlendirmek isteyen yönetim, Atalanta forması giyen Pasalic'i listeye aldı.

Transferde resmi açıklama geldi! Pasalic ve Galatasaray...

Bir süredir yıldız futbolcu için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılılara Çizme ekibinden yanıt geldi.

Transferde resmi açıklama geldi! Pasalic ve Galatasaray...

GALATASARAY'A KÖTÜ HABER!
Cimbom'un transferinde uğraş verdiği Pasalic'ten olumsuz bir haber geldi.

Transferde resmi açıklama geldi! Pasalic ve Galatasaray...

İtalyan basınında yer alan habere göre; Pasalic hakkında resmi bir açıklama yapan Atalanta Kulübü, yıldız oyuncunun takımda kalacağını duyurdu.

Transferde resmi açıklama geldi! Pasalic ve Galatasaray...

Pasalic ile Galatasaray'ın arasında herhangi bir anlaşma olmadığı vurgulanan haberde; Hırvat oyuncunun Atalanta'nın gelecekteki projelerine değer verdiği belirtildi.

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