Haberler Galatasaray Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. 3 kulvarda yarışan sarı kırmızılılar forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarına başladı. Yönetimin gizli tuttuğu transfer planı ortaya çıktı. Önemli isimlerle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılı kurmayların bu kez gündemine Fransız yıldız geldi. İşte detaylar...| GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 10:01
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında puan farkını kapattı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin averajla gerisinde bulunuyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Aslan, ligin 21. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaştı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Wilfried Zaha ile Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızlaştığı mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazandı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Diğer yandan Fenerbahçe ise evinde konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, aradaki farkı kapatmış oldu.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Cimbom gözünü İstanbulspor'a dikti.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Sarı-kırmızılı 22. haftada rakibini evinde konuk edecek.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Cimbom zorlu müsabakadan galibiyet almak istiyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Aslan, 3 puana kilitlenmiş durumda.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Diğer yandan Galatasaray'ın Avrupa'da gidişatı devam ediyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Okan Buruk'un öğrencileri UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etti.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Bayern Münih ve Kopenhag'ın arkasında kalan Cimbom, grubu Manchester United'ın üzerinde tamamladı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Ancak Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Sarı-kırmızılı ekibin son 16 turundaki rakibi Sparta Prag oldu.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat 2024 tarihinde oynanacak.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Taraflar rövanş mücadelesinde ise 22 Şubat'ta karşılaşacak.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Aslan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Bandırmaspor ile son 16 turunda karşılaşacak.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Teknik direktör Okan Buruk 3 kulvarda da şampiyonluk istiyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Bu bağlamda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray devre arasında önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Buruk, hazırladığı transfer raporunu yönetime teslim etti.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Kurmaylar, hücum hattındaki rotasyonu kuvvetlendirmek için çalışmalara başladı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Yönetimin transferde rotası Fransa olacak.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Galatasaray'da gündemindeki ismin Wissam Ben Yedder olduğu öğrenildi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı ekip Fransız yıldız ile ilgileniyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Cimbom, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak ve 3 kulvarda da yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

33 yaşındaki Ben Yedder bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Monaco formayı giyen golcü oyuncu 19 maçta görev aldı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Bu süre zarfında toplam 13 gole imza attı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Ben Yedder, 2019 yazından beri Fransız ekibinin formasıyı giyiyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Tecrübeli santrforun sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü

Cimbom, yıldız ismi küçük bir bedel karşılığında devre arasında kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan çifte imza! İşte sözleşme detayları
Eski Barçalı Cimbom'a geliyor
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 24 Ocak 2024
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdülkerim hangi maçları kaçıracak? Abdülkerim hangi maçları kaçıracak? 09:29
Flaş Beşiktaş eleştirisi! "Acı gerçek şu ki..." Flaş Beşiktaş eleştirisi! "Acı gerçek şu ki..." 08:51
İki isim yolda İki isim yolda 01:14
Senegal ve Kamerun turladı Senegal ve Kamerun turladı 01:16
İki isim yolda İki isim yolda 01:18
Senegal ve Kamerun turladı Senegal ve Kamerun turladı 01:20
Daha Eski
Tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya... Tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya... 00:38
G.Saray'da bir veda daha! Terim'in yanına gidiyor G.Saray'da bir veda daha! Terim'in yanına gidiyor 00:38
Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! 00:39
Ndombele'den transfer kararı! G.Saray'dan ayrılıyor mu? Ndombele'den transfer kararı! G.Saray'dan ayrılıyor mu? 00:39
Chelsea güle oynaya finalde! Chelsea güle oynaya finalde! 00:52
Chelsea güle oynaya finalde! Chelsea güle oynaya finalde! 00:53