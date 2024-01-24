Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte yönetimin gizli tuttuğu Fransız golcü
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. 3 kulvarda yarışan sarı kırmızılılar forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarına başladı. Yönetimin gizli tuttuğu transfer planı ortaya çıktı. Önemli isimlerle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılı kurmayların bu kez gündemine Fransız yıldız geldi. İşte detaylar...| GALATASARAY HABERLERİ
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Aslan, ligin 21. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaştı.
Wilfried Zaha ile Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızlaştığı mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazandı.
Diğer yandan Fenerbahçe ise evinde konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, aradaki farkı kapatmış oldu.
Cimbom gözünü İstanbulspor'a dikti.
Sarı-kırmızılı 22. haftada rakibini evinde konuk edecek.
Cimbom zorlu müsabakadan galibiyet almak istiyor.
Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Aslan, 3 puana kilitlenmiş durumda.
Diğer yandan Galatasaray'ın Avrupa'da gidişatı devam ediyor.
Okan Buruk'un öğrencileri UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etti.
Bayern Münih ve Kopenhag'ın arkasında kalan Cimbom, grubu Manchester United'ın üzerinde tamamladı.
Ancak Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.
Sarı-kırmızılı ekibin son 16 turundaki rakibi Sparta Prag oldu.
Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat 2024 tarihinde oynanacak.
Taraflar rövanş mücadelesinde ise 22 Şubat'ta karşılaşacak.
Aslan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Bandırmaspor ile son 16 turunda karşılaşacak.
Teknik direktör Okan Buruk 3 kulvarda da şampiyonluk istiyor.
Bu bağlamda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray devre arasında önemli takviyeler yapmayı planlıyor.
Buruk, hazırladığı transfer raporunu yönetime teslim etti.
Kurmaylar, hücum hattındaki rotasyonu kuvvetlendirmek için çalışmalara başladı.
Yönetimin transferde rotası Fransa olacak.
Galatasaray'da gündemindeki ismin Wissam Ben Yedder olduğu öğrenildi.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı ekip Fransız yıldız ile ilgileniyor.
Cimbom, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak ve 3 kulvarda da yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor
33 yaşındaki Ben Yedder bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Monaco formayı giyen golcü oyuncu 19 maçta görev aldı.
Bu süre zarfında toplam 13 gole imza attı.
Ben Yedder, 2019 yazından beri Fransız ekibinin formasıyı giyiyor.
Tecrübeli santrforun sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor.
Cimbom, yıldız ismi küçük bir bedel karşılığında devre arasında kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.
Ben Yedder'in bonservis değeri ise 10 milyon Euro olarak biliniyor.
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