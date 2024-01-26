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Galatasaray'a scout transferi! 22'lik yıldız imzaya

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Sacha Boey'un Bayern Münih ile anlaşmasının ardından transfer operasyonuna hız verildi. Yıldız futbolcunun yerini çabuk doldurmak için düğmeye basan sarı-kırmızılılar, scout ekibinin listesindeki yıldız için harekete geçti. 22 yaşındaki gelecek vaat eden oyuncunun peşine düşeb yönetim, transfer için Sacha Boey'un Almanya'ya gitmesini bekliyor. İşte hedefteki o isim ve flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 14:15
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Galatasaray'a scout transferi! 22'lik yıldız imzaya

Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

Galatasaray'a scout transferi! 22'lik yıldız imzaya

Ocak ayını hareketli geçirecek kulüplerden olan sarı-kırmızılılar, takımda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a scout transferi! 22'lik yıldız imzaya

ANGELINO VE BOEY AYRILIYOR!
Teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlama çalışmalarına göre hareket eden yönetim, ayrılacak isimlerle ilgili kararlar veriyor.

Galatasaray'a scout transferi! 22'lik yıldız imzaya

Galatasaray'da Angelino ve Sacha Boey takıma ara transfer döneminde veda edecek.

Galatasaray'a scout transferi! 22'lik yıldız imzaya

Angelino'nun satın alma opsiyonunu kullanmak istemeyen sarı-kırmızılılar, İspanyol sol bek ile yollarını ayırıyor.

Galatasaray'a scout transferi! 22'lik yıldız imzaya

Leipzig ile yapılan sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkaramayan yönetim, Angelino hakkında yeni bir hamlede bulunmayacak.

Galatasaray'a scout transferi! 22'lik yıldız imzaya

İtalyan ve Fransız kulüpleriyle temas halinde olan Angelino'nun yeni adresi yakın zamanda netlik kazanacak.

Galatasaray'a scout transferi! 22'lik yıldız imzaya

SACHA BOEY BAYERN MÜNİH'E!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, flaş bir transfere imza atmak üzere.

Galatasaray'a scout transferi! 22'lik yıldız imzaya

Fransız oyuncu, Alman devi Bayern Münih'in yolunu tutmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a scout transferi! 22'lik yıldız imzaya

İstanbulspor maçı kadrosuna alınmayan Sacha Boey, Alman deviyle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.

Galatasaray'a scout transferi! 22'lik yıldız imzaya

Yıldız sağ bekin Bayern Münih ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Galatasaray'a scout transferi! 22'lik yıldız imzaya

Sacha Boey'un Almanya Bundesliga devinden 3 milyon euro'nun üzerinde bir rakam kazanacağı belirtildi.

Galatasaray'a scout transferi! 22'lik yıldız imzaya

Galatasaray ile Bayern Münih'in bonservis pazarlıklarına devam ettiği ve kısa süre içerisinde transferin netlik kazanması beklendiği ifade ediliyor.

Galatasaray'a scout transferi! 22'lik yıldız imzaya

Sacha Boey'un ayrılığı sonrası transfer arayışlarına başlayan Cimbom, flaş bir hamlede bulundu.

Galatasaray'a scout transferi! 22'lik yıldız imzaya

Sağ bek mevkisine takviye planlayan yönetim, gözünü Fransa'ya çevirdi.

Galatasaray'a scout transferi! 22'lik yıldız imzaya

MARVIN SENAYA İDDİASI
Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray scout ekibinin, Strasbourg forması giyen 2001 doğumlu Marvin Senaya'yı gündemine aldığı iddia edildi.

Galatasaray'a scout transferi! 22'lik yıldız imzaya

BOEY SATILIR SATILMAZ...
Boey'in takımdan ayrıldığı an genç oyuncuyla görüşmeler başlayacak.

Galatasaray'a scout transferi! 22'lik yıldız imzaya

22 yaşındaki Fransız futbolcu, Ligue 1 takımlarından Strasbourg'da forma giyiyor.

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