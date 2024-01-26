Galatasaray'a scout transferi! 22'lik yıldız imzaya

Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

ANGELINO VE BOEY AYRILIYOR!

Teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlama çalışmalarına göre hareket eden yönetim, ayrılacak isimlerle ilgili kararlar veriyor.