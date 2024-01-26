Galatasaray'a scout transferi! 22'lik yıldız imzaya
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Sacha Boey'un Bayern Münih ile anlaşmasının ardından transfer operasyonuna hız verildi. Yıldız futbolcunun yerini çabuk doldurmak için düğmeye basan sarı-kırmızılılar, scout ekibinin listesindeki yıldız için harekete geçti. 22 yaşındaki gelecek vaat eden oyuncunun peşine düşeb yönetim, transfer için Sacha Boey'un Almanya'ya gitmesini bekliyor. İşte hedefteki o isim ve flaş gelişmelerin detayları...
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ANGELINO VE BOEY AYRILIYOR!
Galatasaray'da Angelino ve Sacha Boey takıma ara transfer döneminde veda edecek.
Angelino'nun satın alma opsiyonunu kullanmak istemeyen sarı-kırmızılılar, İspanyol sol bek ile yollarını ayırıyor.
Leipzig ile yapılan sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkaramayan yönetim, Angelino hakkında yeni bir hamlede bulunmayacak.
İtalyan ve Fransız kulüpleriyle temas halinde olan Angelino'nun yeni adresi yakın zamanda netlik kazanacak.
SACHA BOEY BAYERN MÜNİH'E!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, flaş bir transfere imza atmak üzere.
Fransız oyuncu, Alman devi Bayern Münih'in yolunu tutmaya hazırlanıyor.
İstanbulspor maçı kadrosuna alınmayan Sacha Boey, Alman deviyle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.
Yıldız sağ bekin Bayern Münih ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Sacha Boey'un Almanya Bundesliga devinden 3 milyon euro'nun üzerinde bir rakam kazanacağı belirtildi.
Galatasaray ile Bayern Münih'in bonservis pazarlıklarına devam ettiği ve kısa süre içerisinde transferin netlik kazanması beklendiği ifade ediliyor.
Sacha Boey'un ayrılığı sonrası transfer arayışlarına başlayan Cimbom, flaş bir hamlede bulundu.
Sağ bek mevkisine takviye planlayan yönetim, gözünü Fransa'ya çevirdi.
MARVIN SENAYA İDDİASI
Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray scout ekibinin, Strasbourg forması giyen 2001 doğumlu Marvin Senaya'yı gündemine aldığı iddia edildi.
BOEY SATILIR SATILMAZ...
Boey'in takımdan ayrıldığı an genç oyuncuyla görüşmeler başlayacak.
22 yaşındaki Fransız futbolcu, Ligue 1 takımlarından Strasbourg'da forma giyiyor.
Genç futbolcu, daha önce Rodez AF ve FC Sochaux kulüplerinde oynadı. Kulübüyle sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor.
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