TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan milli yıldıza kanca! Erden Timur harekete geçti

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, milli yıldızı listesine aldı. Erden Timur, bu transfer için harekete geçti. İşte ayrıntılar...
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.
Sarı-kırmızılılar, zorlu yarışın ardından sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor.
Kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Aslan, devre arasında yapılacak takviyelerle işini şansa bırakmak istemiyor.
Sezon başında Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu'yu geri çağıran Cimbom'da transfer önceliği olan mevkilerden birisi de orta saha.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, tanıdık bir ismin peşine düştü.
Sarı- kırmızılı ekipte ilk hedef Şubat sonunda ara transfer dönemi diğer büyük ligler için kapandıktan sonra "altın vuruş" yapmak.
Bu nedenle arayışlar devam ederken Başkanvekili Erden Timur'un geçtiğimiz günlerde Fransa'nın yolunu tuttuğu ve transferde kendisine önemli bir desteği olan menajer George Gardi ile görüştüğü öğrenildi.
Erden Timur'un Fransa'da bir araya geldiği isimler arasında Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı belirtilirken sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli oyuncuyu ve Lille'i ikna etmeye çalıştığı gelen haberler arasında...
Trabzonspor, CSKA Moskova ve Lille formaları giyen Yusuf Yazıcı bu sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çekiyor.
Yıldız oyuncu, oynadığı 26 maçta, 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.