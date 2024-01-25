Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan milli yıldıza kanca! Erden Timur harekete geçti

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan milli yıldıza kanca! Erden Timur harekete geçti

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, milli yıldızı listesine aldı. Erden Timur, bu transfer için harekete geçti. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABER: Galatasaray'dan milli yıldıza kanca! Erden Timur harekete geçti

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.

TRANSFER HABER: Galatasaray'dan milli yıldıza kanca! Erden Timur harekete geçti

Sarı-kırmızılılar, zorlu yarışın ardından sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor.

TRANSFER HABER: Galatasaray'dan milli yıldıza kanca! Erden Timur harekete geçti

Kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Aslan, devre arasında yapılacak takviyelerle işini şansa bırakmak istemiyor.

TRANSFER HABER: Galatasaray'dan milli yıldıza kanca! Erden Timur harekete geçti

Sezon başında Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu'yu geri çağıran Cimbom'da transfer önceliği olan mevkilerden birisi de orta saha.

TRANSFER HABER: Galatasaray'dan milli yıldıza kanca! Erden Timur harekete geçti

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, tanıdık bir ismin peşine düştü.

TRANSFER HABER: Galatasaray'dan milli yıldıza kanca! Erden Timur harekete geçti

Sarı- kırmızılı ekipte ilk hedef Şubat sonunda ara transfer dönemi diğer büyük ligler için kapandıktan sonra "altın vuruş" yapmak.

TRANSFER HABER: Galatasaray'dan milli yıldıza kanca! Erden Timur harekete geçti

Bu nedenle arayışlar devam ederken Başkanvekili Erden Timur'un geçtiğimiz günlerde Fransa'nın yolunu tuttuğu ve transferde kendisine önemli bir desteği olan menajer George Gardi ile görüştüğü öğrenildi.

TRANSFER HABER: Galatasaray'dan milli yıldıza kanca! Erden Timur harekete geçti

Erden Timur'un Fransa'da bir araya geldiği isimler arasında Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı belirtilirken sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli oyuncuyu ve Lille'i ikna etmeye çalıştığı gelen haberler arasında...

TRANSFER HABER: Galatasaray'dan milli yıldıza kanca! Erden Timur harekete geçti

Trabzonspor, CSKA Moskova ve Lille formaları giyen Yusuf Yazıcı bu sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çekiyor.

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