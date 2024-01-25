Rekorlar kırıyoruz

Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Özbek, 6 aylık dönemde 3 milyar 87 milyon liralık hasılat yaptığını açıkadı. Özbek, "Galatasaray'ın hasılatını 5 misline çıkardık. Ayrıca Galatasaray Store ile rekorları kırıyoruz. Tüm zamanların en yüksek ciro rakamına ulaştık. Haziran- Aralık 2023 döneminde 33.7 milyon euro satışla geçen yıla göre euro bazında yüzde 119 büyüme gerçekleştirdik. Ürün ve satış adedinde de önceki yıla göre yüzde 113 oranında büyüme sağladık. Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

KURUM İLE BİRLİKTE ÇALIŞTIK

Özbek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un ziyareti sonrasında oluşan gündem hakkında, "Sayın Murat Kurum ile bakanlığı döneminde uyumlu ve verimli bir çalışma ortamımız oldu. Kurum'un ziyaret ettiği gün kullandığım ifadeler, bu 8 senelik süre zarfında Bakan ile yaptığımız çalışmalardan oluşan görüşlerimin bir paylaşımıdır" dedi.