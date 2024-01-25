Mayıslar bizimdir

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, bu sezon şampiyonluğa sonuna kadar inandıklarını belirterek, "İliklerimize kadar hisse diyoruz. Şampiyonluk meşalesi yandı bir kere" dedi. Florya Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamada bulunan Timur, "Seçildiğimiz günden beri hikaye yazmaktan bahsettik. Her ne olursa olsun birbirimizi sevmekten bahsettik. Galatasaray, renklerine aşık insanların takımıdır. Bugünkü imkanların yanına bile yaklaşılamayan dönemlerde neleri başardığımız ortadadır. Tek amacımız şampiyonluktur. Her zerremizle hissediyoruz ki biz bu sene şampiyon olacağız. İliklerimize kadar işledi" diye konuştu.

İKİ TRANSFER YAPACAĞIZ

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Başkanvekili Erden Timur, "Çok değerli bir takımımız var. Oyunculara sabretmiyoruz, zaman vermiyoruz. Belli mevkilere takviye olabilir ama kış transfer dönemi kısıtlı bir dönem. Şu an itibariyle görünen 1 veya 2 transfer yapacağız. 11'de oynatacağımız oyuncu bulduğumuzda alacağız" dedi.

MAÇ ÖNCESİ SÜRPRİZ YAPTIK

Trabzonspor derbisi öncesi futbolcularla bir araya geldiklerini ifade eden Timur sözlerine şöyle devam etti: Futbolcularımızla 1 hafta önce buluştuk. Orada herkes söz aldı. Nasıl şampiyon olacağımızı konuştuk. Trabzon'da maç öncesi oyuncularımıza sürpriz yaptık. Her yeri karartıp, geçen seneki kutlamaları ve sevinçleri gösterdik. 'Şampiyon olanlar, bu duyguyu yaşayanlar, bu duyguyu tekrar yaşayınca hissedecek' dedik. Burada herkes çok çalışıyor. İnşallah Mayıs ayında 24. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Biz kenetlendikçe herkes panikliyor, bütün duvarlar yıkılıyor. Hep birlikte nice mayıslarımız olsun.

BAŞKAN ADAYI DEĞİLİM

Mayıs ayının seçim değil şampiyonluk ayı olduğunu belirten Erden Timur, "Dayanışma, her koşulda birbirine sahip çıkmaktır. Bunu tüm bileşenleriyle hissediyoruz. Galatasaray bütünleştiği ve kenetlendiği zaman kaldıramayacağı kupa yoktur. Mayıs ayı, şampiyonluk ayıdır. Bizim için seçim değil, şampiyonluk ayıdır" dedi. Başkan adayı olmadığını ifade eden Timur, "Başkanımız her türlü özveriyi göstererek Galatasaray'ın başında devam etmesi herkesin temennisidir. Çünkü devam etmesi gereken projeler var. Galatasaray'ın gündeminde seçimin 's'si bile yoktur" ifadesini kullandı.