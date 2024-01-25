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Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Angelino ve Boey...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 22:39 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 23:50
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Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Angelino ve Boey...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor'u geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti.

Zirve yarışında hata yapmayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, alınan galibiyeti değerlendirdi.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Kafamızı karıştıran rakibin 5'li savunma ile başlaması oldu. Oyun içinde Ndao zaman zaman hemen öne, hem kanada çıktı. İlk yarı kafa karışıklığı ile geçti. 1-0'dan sonra acele kararlar verdik. İkinci yarıya başlarken değişiklikler yaptık. Mauro Icardi'nin oyuna girmesinden sonra daha fazla orta düşündük."

"Sacha Boey'in oynamaması bizi etkiliyor. Abdülkerim'in sakatlığı var. Sergio henüz dönmedi."

"Rekorları birlikte kırıyoruz. Takıma taraftarın verdiği büyük destek var. İç sahada 14 maç kazandık. Daha çok başarılar, kupalar istiyoruz. Daha iyisini yapmamız gerekiyor. Transferin son haftasında eksiklerimizi kapatabilirsek, özellikle savunmada... Bu bizim için daha iyi olacak."

Sol bek transferi yapmak istiyoruz, Angelino ayrılacak gibi görünüyor. Sacha Boey'in ayrılmasından yana değilim. Önemli bir rakam gelirse, bunu başkan ve yönetim kurulu değerlendirir. Kararlarına saygı duyacağız. Ayrılık olursa, yerine birini isteyeceğiz. Sacha Boey'in durumu net değil. Uzun zamandır ilgilenen kulüpler var. Birçok oyuncumuza ilgi var. Son kararı yönetim verecek.

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