Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey Bayern Münih yolcusu! İşte yapılan dev teklif

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey Bayern Münih yolcusu! İşte yapılan dev teklif

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bayern Münih'in Fransız sağ bekin transferi için İstanbul'a geldiği ve sarı-kırmızılılarla görüşme gerçekleştirdiği öğrenilirken, Boey için yapılan ilk teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 22:30
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey Bayern Münih yolcusu! İşte yapılan dev teklif

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey Bayern Münih yolcusu! İşte yapılan dev teklif

Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey Bayern Münih yolcusu! İşte yapılan dev teklif

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu (2) ve Mauro Icardi kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey Bayern Münih yolcusu! İşte yapılan dev teklif

İstanbulspor'un David Sambissa ile bulduğu gol mağlubiyete enge olamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey Bayern Münih yolcusu! İşte yapılan dev teklif

Galatasaray bu sonuçla puanını 57'ye yükselterek lider Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey Bayern Münih yolcusu! İşte yapılan dev teklif

Bu sezonki 15. yenilgisini alan İstanbulspor ise 10 puanda kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey Bayern Münih yolcusu! İşte yapılan dev teklif

Galatasaray'da gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan Sacha Boey, maç kadrosunda yer almadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey Bayern Münih yolcusu! İşte yapılan dev teklif

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, yaptığı açıklamada Fransız futbolcu sağ ayağında bir ağrı hissettiğini ve oynayabilecek durumda olmadığını söylediğini aktardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey Bayern Münih yolcusu! İşte yapılan dev teklif

Sergilediği oyunla birçok Avrupa devinin radarına giren Boey için en ciddi adaysa Bayern Münih...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey Bayern Münih yolcusu! İşte yapılan dev teklif

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

NTV'nin haberine göre; Bayern Münih, Sacha Boey'un transferi için Galatasaray ile resmi görüşmelere başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey Bayern Münih yolcusu! İşte yapılan dev teklif

İLK TEKLİF 20 MİLYON EURO

Alman ekibi, ilk etapta bonuslarla 20 milyon Euro'yu bulan bir teklifte bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey Bayern Münih yolcusu! İşte yapılan dev teklif

Galatasaray net 25 milyon Euro ve sonraki satıştan pay talep ediyor.

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