GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey Bayern Münih yolcusu! İşte yapılan dev teklif
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bayern Münih'in Fransız sağ bekin transferi için İstanbul'a geldiği ve sarı-kırmızılılarla görüşme gerçekleştirdiği öğrenilirken, Boey için yapılan ilk teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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İstanbulspor'un David Sambissa ile bulduğu gol mağlubiyete enge olamadı.
Galatasaray bu sonuçla puanını 57'ye yükselterek lider Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü.
Bu sezonki 15. yenilgisini alan İstanbulspor ise 10 puanda kaldı.
Galatasaray'da gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan Sacha Boey, maç kadrosunda yer almadı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, yaptığı açıklamada Fransız futbolcu sağ ayağında bir ağrı hissettiğini ve oynayabilecek durumda olmadığını söylediğini aktardı.
Sergilediği oyunla birçok Avrupa devinin radarına giren Boey için en ciddi adaysa Bayern Münih...
RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI
NTV'nin haberine göre; Bayern Münih, Sacha Boey'un transferi için Galatasaray ile resmi görüşmelere başladı.
İLK TEKLİF 20 MİLYON EURO
Alman ekibi, ilk etapta bonuslarla 20 milyon Euro'yu bulan bir teklifte bulundu.
Galatasaray net 25 milyon Euro ve sonraki satıştan pay talep ediyor.
Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, Alman devinde forma giymek isteyen ve kişisel şartlarda anlaşmaya varan Boey Galatasaray'dan kendisine kolaylık sağlanmasını bekliyor.
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