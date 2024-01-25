GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey Bayern Münih yolcusu! İşte yapılan dev teklif

Galatasaray'da gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan Sacha Boey, maç kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, yaptığı açıklamada Fransız futbolcu sağ ayağında bir ağrı hissettiğini ve oynayabilecek durumda olmadığını söylediğini aktardı.