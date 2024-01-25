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Galatasaray - İstanbulspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı devam ediyor. Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Rams Park'taki mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 20:20 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 20:20
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Galatasaray - İstanbulspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında heyecan devam ediyor.

Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray ile 3 maçtır kaybetmeyen ve çıkışını sürdürmeyi hedefleyen İstanbulspor Rams Park'ta kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Barış, Nelsson, Sanchez, Kaan, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha.

İstanbulspor: Alp Arda, Okan, Deli, Mehmet, Ali, Sambissa, Loshaj, Muammer, Vorobjovas, Ndao, Emir Kaan.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - İstanbulspor maçı 25 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

CİMBOM'DA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan ve sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı, ameliyat ardından tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu maçın kadrosunda yer almadı. Öte yandan ayağında ağrı hisseden Sacha Boey da maçta forma giymedi.

GALATASARAY İLE İSTANBULSPOR 8. RANDEVU

Galatasaray ile İstanbulspor, Süper Lig'de bugüne kadar 47 kez rakip oldu. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 32 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. 10 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 105 golüne, İstanbulspor 41 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

İSTANBULSPOR'A EVİNDE 1 KEZ YENİLDİ

Galatasaray, İstanbulspor'a karşı evinde oynadığı maçlarda sadece 1 kez yenildi. Sarı-kırmızılılar, sarı-siyahlıları ağırladığı 23 müsabakada 17 galibiyet elde ederken, 1 maçta mağlup oldu, 5 karşılaşmada da berabere kaldı.

SON 9 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a kaybettikten sonra oynadığı 9 karşılaşmada yenilgi almadı. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor ve Trabzonspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 21 müsabakada kalesinde 12 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Cimbom, bu karşılaşmaların 11'inde de kalesini gole kapadı.

EVİNDE 27 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 27 lig karşılaşmasında 25 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 10 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Cimbom, ayrıca Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

DAVINSON SANCHEZ SINIRDA

Galatasaray'da, İstanbulspor maçında bir futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez sarı kart sınırında yer alıyor. Sanchez sarı kart görmesi durumunda 23. haftada RAMS Park'ta oynayacakları Gaziantep FK karşılaşmasında görev alamayacak.

MAÇIN HAKEMİ BAHATTİN ŞİMŞEK

Galatasaray - İstanbulspor karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Şimşek'in yardımcılıklarını Kamil Çetin ile Murat Altan yapıyor. Maçın 4. hakemi de Direnç Tonusluoğlu.

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