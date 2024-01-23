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Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Son dakika transfer haberi: Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Derbi galibiyetiyle morallenen Galatasaray yönetimi, şampiyonluk hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Forvet hattında Bakambu ve Halil'den istediği katkıyı alamayan Cimbom, dünya yıldızına kancayı taktı. İşte gündemi sarsacak transfer girişimi... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 10:05
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Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Bordo mavilileri deplasmanda 5-1 yenen sarı kırmızılılar, zirveyle puan farkını kapadı.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Papara Park'ta oynanan karşılaşmada 13 ve 61. dakikada Zaha, 64. dakikada Kaan Ayhan, 80 ve 90+5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle karşılaşmadan 5-1'lik farklı galibiyetle ayrılan Cimbom, puanını 54'e yükselterek Fenerbahçe ile puan farkını eşitledi.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Haftaya 2 puan Fenerbahçe'nin gerisinde giren Aslan, rakibinin Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak 2 puan yitirmesini iyi değerlendirerek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı döndü.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Öte yandan Galatasaray'da, Trabzonspor galibiyeti sonrası gözler artık transfer çevrildi.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Derbideki 3 puanla büyük moral kazanan Aslan, ara transferde yapacağı hamleler için geri sayıma geçti.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Galatasaray'ın bir hafta içinde en az 2 transferi resmen açıklaması bekleniyor.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Sarı kırmızılılar yapacağı hamlelerle birlikte sezon sonunda tüm kulvarlarda başarılı olmayı hedefliyor.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Yönetim bu konuda yoğun mesai içinde.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Dursun Özbek ve kurmayları, hedeflenen yıldızların transferi için temaslarda bulunuyordu.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Teknik Direktör Okan Buruk'un da özellikle sol bek ve hücum hattına takviye istediği biliniyordu.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Bu doğrultuda Galatasaray'ın sürpriz bir futbolcu için harekete geçtiği belirtildi.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Yönetimin herkesi şaşırtan bir transfere imza atacağı kaydedildi.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Sarı kırmızılıların çok gizli yürüttüğü bu transfer operasyonunda dünyaca ünlü bir ismin peşinde olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Yönetim bu takviyeyle birlikte taraftarlarını coşturmayı hedefliyor.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Bunun yanı sıra Cimbom şampiyonluk yarışında da rüzgarı arkasına almayı planlıyor.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Galatasaray ayrıca bu transferle birlikte Icardi'ye de önemli bir partner getirmiş olacak.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

İşte Cimbom'un talip olduğu o isim...

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

G.SARAY'DAN HALLER BOMBASI!

Galatasaray'ın, Borussia Dortmund forması giyen Sebastien Haller için devreye girdiği iddia edildi.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Sarı kırmızılıların, Alman ekibinden ayrılmak isteyen yıldız golcüyü 6 aylığına kiralamak istediği öne sürüldü.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre, Cimbom'un Fildişi Sahilli santrfor için piyasa araştırması yaptığı belirtildi.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

29 yaşındaki golcünün de Aslan'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Galatasaray'ın, Haller transferini Icardi'ye iyi bir alternatif olması için gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Sarı kırmızılılar özellikle Icardi'nin yokluğunda hücum hattında zaman zaman büyük sıkıntı çekmişti.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

O bölgede görev yapan Bakambu ve Halil Dervişoğlu'ndan yeterli verim alınamamıştı.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Galatasaray, Haller'i kadrosuna katması durumunda bu iki oyuncuyla da yollarını ayırmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği ve Dortmund'un, Haller ile ilgili nihai kararını vereceği vurgulandı.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Cimbom'un, yıldız oyuncu için kiralama bedeli ödemek istemediği, yalnızca Haller'in 6 aylık maaşını karşılamayı hedeflediği bildirildi.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Sebastien Haller bu sezon Alman devinde 14 maça çıktı.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Haller bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Haller'in, Borussia Dortmunda ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

1.91 boyundaki forvet kariyerinde Auxerre, Utrecht, Frankfurt, West Ham ve Ajax gibi takımlarda da boy göstermişti.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak

Ülke milli takımında ise 22 maça çıkan Haller, 8 gol attı.

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