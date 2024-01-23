Galatasaray'dan gündemi sarsacak transfer! 6 aylığına kiralanacak
Son dakika transfer haberi: Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Derbi galibiyetiyle morallenen Galatasaray yönetimi, şampiyonluk hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Forvet hattında Bakambu ve Halil'den istediği katkıyı alamayan Cimbom, dünya yıldızına kancayı taktı. İşte gündemi sarsacak transfer girişimi... | GALATASARAY HABERLERİ
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Haftaya 2 puan Fenerbahçe'nin gerisinde giren Aslan, rakibinin Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak 2 puan yitirmesini iyi değerlendirerek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı döndü.
Öte yandan Galatasaray'da, Trabzonspor galibiyeti sonrası gözler artık transfer çevrildi.
Derbideki 3 puanla büyük moral kazanan Aslan, ara transferde yapacağı hamleler için geri sayıma geçti.
Galatasaray'ın bir hafta içinde en az 2 transferi resmen açıklaması bekleniyor.
Sarı kırmızılılar yapacağı hamlelerle birlikte sezon sonunda tüm kulvarlarda başarılı olmayı hedefliyor.
Yönetim bu konuda yoğun mesai içinde.
Dursun Özbek ve kurmayları, hedeflenen yıldızların transferi için temaslarda bulunuyordu.
Teknik Direktör Okan Buruk'un da özellikle sol bek ve hücum hattına takviye istediği biliniyordu.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın sürpriz bir futbolcu için harekete geçtiği belirtildi.
Yönetimin herkesi şaşırtan bir transfere imza atacağı kaydedildi.
Sarı kırmızılıların çok gizli yürüttüğü bu transfer operasyonunda dünyaca ünlü bir ismin peşinde olduğu ortaya çıktı.
Yönetim bu takviyeyle birlikte taraftarlarını coşturmayı hedefliyor.
Bunun yanı sıra Cimbom şampiyonluk yarışında da rüzgarı arkasına almayı planlıyor.
Galatasaray ayrıca bu transferle birlikte Icardi'ye de önemli bir partner getirmiş olacak.
İşte Cimbom'un talip olduğu o isim...
G.SARAY'DAN HALLER BOMBASI!
Galatasaray'ın, Borussia Dortmund forması giyen Sebastien Haller için devreye girdiği iddia edildi.
Sarı kırmızılıların, Alman ekibinden ayrılmak isteyen yıldız golcüyü 6 aylığına kiralamak istediği öne sürüldü.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre, Cimbom'un Fildişi Sahilli santrfor için piyasa araştırması yaptığı belirtildi.
29 yaşındaki golcünün de Aslan'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Galatasaray'ın, Haller transferini Icardi'ye iyi bir alternatif olması için gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı.
Sarı kırmızılılar özellikle Icardi'nin yokluğunda hücum hattında zaman zaman büyük sıkıntı çekmişti.
O bölgede görev yapan Bakambu ve Halil Dervişoğlu'ndan yeterli verim alınamamıştı.
Galatasaray, Haller'i kadrosuna katması durumunda bu iki oyuncuyla da yollarını ayırmanın hesaplarını yapıyor.
Transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği ve Dortmund'un, Haller ile ilgili nihai kararını vereceği vurgulandı.
Cimbom'un, yıldız oyuncu için kiralama bedeli ödemek istemediği, yalnızca Haller'in 6 aylık maaşını karşılamayı hedeflediği bildirildi.
Sebastien Haller bu sezon Alman devinde 14 maça çıktı.
Haller bu karşılaşmalarda 2 gol attı.
Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Haller'in, Borussia Dortmunda ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.
1.91 boyundaki forvet kariyerinde Auxerre, Utrecht, Frankfurt, West Ham ve Ajax gibi takımlarda da boy göstermişti.
Ülke milli takımında ise 22 maça çıkan Haller, 8 gol attı.
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