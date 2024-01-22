İmza şov başlıyor! Galatasaray'dan 2 transfer
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da dev transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Bir süredir çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılar, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeye hazırlanıyor. Önceliği sol bek ve orta saha mevkisine veren yönetim, 2 yıldızı renklerine bağlamak için geri sayıma geçti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
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Transferde hata yapmak istemeyen kurmaylar, yoğun bir araştırma içinde.
Yapacağı nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, hedefteki yıldızlarla görüşmelerini hızlandırdı.
Galatasaray'da ara transfer döneminde on numara ve sol bek mevkisine öncelik verildi.
Hakim Ziyech'in istikrarsız performansı ve Mertens'in de ilerleyen yaşı nedeniyle on numara bölgesine takviye planlanıyor.
Sol bek bölgesinde ise Angelino ile yollarını ayırma kararı alan yönetim, çözümü transferde buldu.
Angelino'nun sözleşmesindeki opsiyonu kaldırmayı başaramayan sarı-kırmızılılar, ocak ayında sol bek mevkisini güçlendirecek.
Bir süredir temaslarda bulunan Aslan, 2 yıldızın transferi için harekete geçti.
ON NUMARADA ÖNCELİK KAMADA!
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da on numara bölgesine yıldız bir oyuncunun takviye edilmesi planlanıyor.
Yoğun bir araştırma yürüten yönetim, rotasını İtalya'ya çevirdi.
İtalya Serie A ekibi Lazio'da forma giyen Japon futbolcu Kamada'ya öncelik verildi.
Transfer için harekete geçen kurmaylar, yıldız oyuncu ile temasa geçti.
Teknik direktör Okan Buruk'un onay verdiği transferde Lazio ve oyuncu tarafını ikna etmek için görüşmeler yapılıyor.
LAZIO'DAN AYRILMAK İSTİYOR!
İstediği süreleri bulamayan Daichi Kamada'nın Lazio'dan ayrılmak istediği belirtildi.
Galatasaray'ın kiralama ve satın alma opsiyonu üzerinden bir teklif hazırladığı ifade edildi.
SOL BEKE LEVENT MERCAN!
Milliyet'in haberine göre; Yerli oyunculara ayrı bir önem veren Galatasaray, Karagümrük'ten Levent Mercan ismini ön plana çıkarmış durumda.
Genç oyuncuyu listeye alan sarı-kırmızılıların bu transfer için İstanbul ekibini ikna etmesi gerekiyor.
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