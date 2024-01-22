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İmza şov başlıyor! Galatasaray'dan 2 transfer

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da dev transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Bir süredir çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılar, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeye hazırlanıyor. Önceliği sol bek ve orta saha mevkisine veren yönetim, 2 yıldızı renklerine bağlamak için geri sayıma geçti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 17:23
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İmza şov başlıyor! Galatasaray'dan 2 transfer

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan kaybettiği haftada Trabzonspor'u deplasmanda 5-1'lik skorla yenerek zirvede puanları yeniden eşitledi.

İmza şov başlıyor! Galatasaray'dan 2 transfer

Şampiyonluk yarışındaki iddiasını artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, transfer için kolları sıvadı.

İmza şov başlıyor! Galatasaray'dan 2 transfer

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, ince eleyip sık dokuyor.

İmza şov başlıyor! Galatasaray'dan 2 transfer

Transferde hata yapmak istemeyen kurmaylar, yoğun bir araştırma içinde.

İmza şov başlıyor! Galatasaray'dan 2 transfer

Yapacağı nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, hedefteki yıldızlarla görüşmelerini hızlandırdı.

İmza şov başlıyor! Galatasaray'dan 2 transfer

Galatasaray'da ara transfer döneminde on numara ve sol bek mevkisine öncelik verildi.

İmza şov başlıyor! Galatasaray'dan 2 transfer

Hakim Ziyech'in istikrarsız performansı ve Mertens'in de ilerleyen yaşı nedeniyle on numara bölgesine takviye planlanıyor.

İmza şov başlıyor! Galatasaray'dan 2 transfer

Sol bek bölgesinde ise Angelino ile yollarını ayırma kararı alan yönetim, çözümü transferde buldu.

İmza şov başlıyor! Galatasaray'dan 2 transfer

Angelino'nun sözleşmesindeki opsiyonu kaldırmayı başaramayan sarı-kırmızılılar, ocak ayında sol bek mevkisini güçlendirecek.

İmza şov başlıyor! Galatasaray'dan 2 transfer

Bir süredir temaslarda bulunan Aslan, 2 yıldızın transferi için harekete geçti.

İmza şov başlıyor! Galatasaray'dan 2 transfer

ON NUMARADA ÖNCELİK KAMADA!
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da on numara bölgesine yıldız bir oyuncunun takviye edilmesi planlanıyor.

İmza şov başlıyor! Galatasaray'dan 2 transfer

Yoğun bir araştırma yürüten yönetim, rotasını İtalya'ya çevirdi.

İmza şov başlıyor! Galatasaray'dan 2 transfer

İtalya Serie A ekibi Lazio'da forma giyen Japon futbolcu Kamada'ya öncelik verildi.

İmza şov başlıyor! Galatasaray'dan 2 transfer

Transfer için harekete geçen kurmaylar, yıldız oyuncu ile temasa geçti.

İmza şov başlıyor! Galatasaray'dan 2 transfer

Teknik direktör Okan Buruk'un onay verdiği transferde Lazio ve oyuncu tarafını ikna etmek için görüşmeler yapılıyor.

İmza şov başlıyor! Galatasaray'dan 2 transfer

LAZIO'DAN AYRILMAK İSTİYOR!
İstediği süreleri bulamayan Daichi Kamada'nın Lazio'dan ayrılmak istediği belirtildi.

İmza şov başlıyor! Galatasaray'dan 2 transfer

Galatasaray'ın kiralama ve satın alma opsiyonu üzerinden bir teklif hazırladığı ifade edildi.

İmza şov başlıyor! Galatasaray'dan 2 transfer

SOL BEKE LEVENT MERCAN!
Milliyet'in haberine göre; Yerli oyunculara ayrı bir önem veren Galatasaray, Karagümrük'ten Levent Mercan ismini ön plana çıkarmış durumda.

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