Haberler Galatasaray Erman Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Erman Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken Galatasaray zorlu Trabzonspor deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu karşılaşmaları kaleme aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 09:37
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Erman Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Erman Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray ise deplasmanda Trabzonspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

Erman Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fotomaç Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu karşılaşmaları yorumladı.

Erman Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

ERMAN TOROĞLU - YOLA DEVAM...
Yukarıdaki çekişme devam ediyor. Fenerbahçe sahasında hem futbolcularıyla hem de teknik adamıyla hatalar yapınca Samsun'u puan verdi. Bunu hiç beklemiyorlardı.

Erman Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trabzon'da da Galatasaray rakibini eksik yakalayınca hiç acımadı. Arada büyük fark vardı kalite olarak. Zaten bu da skora yansıdı.

Erman Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bunlar öyle maçlar ki Fenerbahçe'nin İstanbul'daki beraberliği, Galatasaraylı futbolculara tabii doping oldu.

Erman Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yine geldiler aynı hizaya. Hani namazlarda saf tutarsınız ya ligde de onun gibi.

Erman Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Biri hata yapıyor veriyor puanı, bu sefer öteki hata yapıyor veriyor puanı. Anlaşıldı ki bu sezon sonuna kadar gidecek. İki takımdan biri geçmiş yıllardaki gibi ummadıkları bir takım veya takımlara takılıp şampiyonluğu verecekler.

Erman Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Samsunspor, Fenerbahçe'yi iyi tahlil etmiş. Güzel kapandılar. Toplara uzun uzun vurarak çıkmadılar, pas yaparak çıktılar, Fenerbahçe'nin hızını kestiler.

Erman Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe de kapalı defansı yaramadı gelen pozisyonları da kaçırınca moralleri bozuldu. Ancak en büyük hatayı İsmail yaptı. Çünkü bu tip takımlara karşı kilidi kıramıyorsan kapıyı kıracaksın.

Erman Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

O zaman sana ne lazım, çift santrfor. Özellikle içeride oynuyorsan...Gelen o topları biri indirecek, biri karıştıracak, diğerleri gol yapacak.

Erman Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ancak o birini aldı, diğerini oyuna soktu. Halbuki ikisini de yan yana oynatması gerekirdi. Adam zaten senin üzerine fazla gelemiyor.

Erman Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Nitekim Dzeko çıkana kadar gelen orta adedi Dzeko çıktıktan sonra gelen orta adedine hemen hemen eşit. Yani Dzeko'nun, yani uzun boylu adamın kesinlikle oynaması gereken dakikalarda sen oyundan oyundan alıyorsun. O da sana tepkisini gösteriyor haklı olarak.

Erman Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray böyle bir sonuçtan sonra iştahla Trabzonspor'un önüne çıktı. Doğru oynadılar, güzel goller attılar, maçı da rahat rahat kazandılar.

Erman Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Zaten bu kadar eksik Trabzonspor karşısında başka bir sonuç düşünülemezdi. İki takım için de şu klasik cümleyi söylemek lazım; Yola devam...

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