Erman Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yine geldiler aynı hizaya. Hani namazlarda saf tutarsınız ya ligde de onun gibi.

Biri hata yapıyor veriyor puanı, bu sefer öteki hata yapıyor veriyor puanı. Anlaşıldı ki bu sezon sonuna kadar gidecek. İki takımdan biri geçmiş yıllardaki gibi ummadıkları bir takım veya takımlara takılıp şampiyonluğu verecekler.