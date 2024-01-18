Galatasaray 4-1 Ümraniyespor (ÖZETİ İZLEYİN) Cimbom kupada son 16 turuna yükseldi!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Galatasaray ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar RAMS Park'taki karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Cimbom bu sonuçla adını son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren gollerini 33. dakikada Barış Alper Yılmaz, 42. dakikada Tete 57'de Abdülkerim Bardakcı ve 87. dakikada penaltıdan Halil Dervişoğlu kaydetti.



Ümraniyespor'un tek golü 23. dakikada Barış Alper Yılmaz(KK) attı. Konuk ekipte İlhami Siraçhan Nas 67. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

EYÜP AYDIN İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Eyüp Aydın, ilk kez bir resmi maçta 11'de forma giydi.

Eyüp Aydın, sarı-kırmızılı forma altında daha önce Süper Lig'de 3 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.

Sarı-kırmızılı takımda Berkan Kurtlu da Genoa'dan kiralıktan döndükten sonra ilk kez 11'de forma şansı buldu.

SANCHEZ 5 MAÇ SONRA KADRODA

Galatasaray'da sakatlığı geçen Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, uzun bir aradan sonra kadroya girdi.

Karşılaşmada yedek soyunan Davinson Sanchez, Ümraniyespor karşılaşmasıyla formasına kavuştu.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 Aralık'ta Kopenhag ile deplasmanda oynanan maçta görev yapan Sanchez, 37 gün sonra formayı giydi.

BARIŞ ALPER YILMAZ BU KEZ SAĞ BEKTE

Galatasaray'da bu sezon farklı mevkilerde boy gösteren Barış Alper Yılmaz, Ümraniyespor maçında yine başka bir yerde görev yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk, genelde sağ kanat ve santrfor olarak oynayan Barış Alper Yılmaz'ı, son dönemde savunmanın solunda yaşanan eksiklik nedeniyle bu bölgede görevlendiriyordu.

Tecrübeli teknik adam, milli futbolcuya, Ümraniyespor maçında ise bu kez sağ bekte görev verdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ