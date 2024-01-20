Galatasaray haberleri: Zaha'dan transfer kararı! Aston Villa ve Napoli...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray, Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılar, zorlu deplasmandan 3 puanla dönüp zirve yarışının içinde kalmak istiyor. Galatasaray'da bu noktada performansı ile vasatı aşamayan Zaha konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı netleşti. GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 09:24
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Galatasaray, kritik maçta Trabzonspor'a konuk olacak.
Sarı-kırmızılılar ligde son oynadığı maçta Kayserispor'u 2-1 mağlup etmişti.
Galatasaray'da bu karşılaşmada bazı oyunculara performansları nedeniyle taraftarlar tepki göstermişti.
BU İSİMLERİN BAŞINDA ZAHA GELİYOR
Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana tüm kulvarlarda 24 maça çıkan oyuncu vasatı aşamadı.
Zaha bu maçlarda 7 gol, 3 asist üretti.
Yıldız oyuncunun özellikle son haftalardaki performansı eleştiri konusu oldu.
İTALYA VE İNGİLTERE'DEN TALİBİ VAR
Aston Villa ve Napoli Zaha için yakın takibe geçti.
Özellikle İngiliz ekibi Zaha konusunda oldukça ısrarcı.
Konuyla ilgili teknik heyetle görüşen Fildişi Sahilli oyuncu, Galatasaray'da kendisini ispatlamak istediğini iletti.
Zaha'nın bu kararının ardından yönetim de olası teklifleri rafa kaldırdı.
Galatasaray, Zaha ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
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