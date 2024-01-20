Haberler Galatasaray Galatasaray haberleri: Zaha'dan transfer kararı! Aston Villa ve Napoli...

Galatasaray haberleri: Zaha'dan transfer kararı! Aston Villa ve Napoli...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray, Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılar, zorlu deplasmandan 3 puanla dönüp zirve yarışının içinde kalmak istiyor. Galatasaray'da bu noktada performansı ile vasatı aşamayan Zaha konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı netleşti. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 09:24
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray haberleri: Zaha'dan transfer kararı! Aston Villa ve Napoli...

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı dev bir maça sahne olacak.

Galatasaray haberleri: Zaha'dan transfer kararı! Aston Villa ve Napoli...

Galatasaray, kritik maçta Trabzonspor'a konuk olacak.

Galatasaray haberleri: Zaha'dan transfer kararı! Aston Villa ve Napoli...

Sarı-kırmızılılar ligde son oynadığı maçta Kayserispor'u 2-1 mağlup etmişti.

Galatasaray haberleri: Zaha'dan transfer kararı! Aston Villa ve Napoli...

Galatasaray'da bu karşılaşmada bazı oyunculara performansları nedeniyle taraftarlar tepki göstermişti.

Galatasaray haberleri: Zaha'dan transfer kararı! Aston Villa ve Napoli...

BU İSİMLERİN BAŞINDA ZAHA GELİYOR

Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana tüm kulvarlarda 24 maça çıkan oyuncu vasatı aşamadı.

Galatasaray haberleri: Zaha'dan transfer kararı! Aston Villa ve Napoli...

Zaha bu maçlarda 7 gol, 3 asist üretti.

Galatasaray haberleri: Zaha'dan transfer kararı! Aston Villa ve Napoli...

Yıldız oyuncunun özellikle son haftalardaki performansı eleştiri konusu oldu.

Galatasaray haberleri: Zaha'dan transfer kararı! Aston Villa ve Napoli...

İTALYA VE İNGİLTERE'DEN TALİBİ VAR

Aston Villa ve Napoli Zaha için yakın takibe geçti.

Galatasaray haberleri: Zaha'dan transfer kararı! Aston Villa ve Napoli...

Özellikle İngiliz ekibi Zaha konusunda oldukça ısrarcı.

Galatasaray haberleri: Zaha'dan transfer kararı! Aston Villa ve Napoli...

Konuyla ilgili teknik heyetle görüşen Fildişi Sahilli oyuncu, Galatasaray'da kendisini ispatlamak istediğini iletti.

Galatasaray haberleri: Zaha'dan transfer kararı! Aston Villa ve Napoli...

Zaha'nın bu kararının ardından yönetim de olası teklifleri rafa kaldırdı.

Galatasaray haberleri: Zaha'dan transfer kararı! Aston Villa ve Napoli...

Galatasaray, Zaha ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig’de yılın takası gerçekleşiyor! Herkes bu transferi konuşacak: Fenerbahçe ile Trabzonspor…
AK Parti'nin İstanbul ilçelerindeki adayları kimler olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da! Esenler, Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler...
Nelsson'a resmi teklif yapıldı!
Bu takas çok konuşulur! F.Bahçe ve Trabzonspor...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Galatasaray maçı NE ZAMAN?
G.Saray'a yeni sol bek adayı!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
20 Ocak AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emre Mor'un yeni adresi Kadıköy'e çok yakın! Emre Mor'un yeni adresi Kadıköy'e çok yakın! 09:20
Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman? 09:08
Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman? 09:00
Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? 08:56
Pendikspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Pendikspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 08:46
Arda'dan klas asist! Yine yaptı yapacağını Arda'dan klas asist! Yine yaptı yapacağını 01:27
Daha Eski
Benfica evinde 3 puanı aldı! Benfica evinde 3 puanı aldı! 01:20
Benfica evinde 3 puanı aldı! Benfica evinde 3 puanı aldı! 01:20
Alaves tek attı 3 aldı! Alaves tek attı 3 aldı! 01:17
Lyon Fransa Kupası'nda turladı! Lyon Fransa Kupası'nda turladı! 01:17
Alaves tek attı 3 aldı! Alaves tek attı 3 aldı! 01:16
Lyon Fransa Kupası'nda turladı! Lyon Fransa Kupası'nda turladı! 01:13