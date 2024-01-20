Galatasaray haberleri: Zaha'dan transfer kararı! Aston Villa ve Napoli...

Galatasaray'da bu karşılaşmada bazı oyunculara performansları nedeniyle taraftarlar tepki göstermişti.

BU İSİMLERİN BAŞINDA ZAHA GELİYOR



Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana tüm kulvarlarda 24 maça çıkan oyuncu vasatı aşamadı.



