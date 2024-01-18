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İstanbul için şans

stanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum’u konuk eden Özbek, “İstanbul için büyük bir şans” ifadesini kullandı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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İstanbul için şans

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, G.Saray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Kurum, "Ben, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak, İstanbul'un tüm kulüplerinin taraftarıyım. Bunu sözde değil icraatla da göstereceğimi 1 Nisan sabahı tüm İstanbullular görecektir, spora gönül vermiş tüm kardeşlerimiz görecektir. İstanbul'umuzun spor turizmini arttıracağız ve hem basketbolda hem futbolda hem diğer branşlarda da takımlarımız başarıdan başarıya koşacaktır" dedi. Kurum'un İstanbul'a bakış açısını çok iyi bildiğini belirten Özbek ise, "Şahsi kanaatim Sayın Bakanın, İstanbul için bir şans olduğudur. Faaliyetlerini, özellikle İstanbul'un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim" diye konuştu.

UEFA KUPASI'NI HATIRLATTI

Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Galatasaray için, "Yüz yılı aşkın bir geçmişi olan, başarıları olan, UEFA Kupası'yla, Avrupa ve Türkiye liglerindeki başarısıyla hepimizin göğsünü kabartmış bir kulübümüz" ifadesini kullandı. Kendisine teşekkür eden Özbek, Kurum'a, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan forma hediye etti.

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