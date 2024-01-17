Şampiyonluk ikram edilemez!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'deki hakem kararlarında standart yakalanamadığını belirterek şampiyonluk yürüyüşlerine engel olunmak istendiğini savundu. Sponsorluk töreninde açıklamalarda bulunan Özbek, Kayserispor'u 2-1 yendiklerini hatırlatarak, "Yolumuza devam ediyoruz. Maçta verilen hakem kararlarını tüm spor kamuoyu izledi. Ligin ilk gününden beri devam eden ciddi bir standartsızlık söz konusu. Ne yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu böyle devam edemez, etmeyecektir" diye konuştu. Başkan Özbek, Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşünün engellenmek istendiğini savunarak şöyle devam etti:

BAZILARI GİBİ YÖN DEĞİŞTİRMEM

"Galatasaray, bugün organize bir kötülükle karşı karşıyadır. Bunların tek amacı G.Saray'ın zafer yürüyüşüne engel olmak. Bizi durdurmak için akıldan ve adaletten yoksun her türlü hareketi yaptıklarını görüyoruz. Biz, birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz, kenetlendiğimiz sürece bunlar beyhude çabalardır. Galatasaray Başkanı olarak bazı başkanların yaptığı gibi kafama göre rüzgara göre yelken açmam, doğru bildiğimden şaşmam. Bizim kıblemiz bellidir ve öyle kalmaya devam edecektir. Ancak gerektiğinde herkese anladığı dilden konuşmayı da bilirim. Yani, elma demesini de alma demesini de bilirim."

BUNLAR SON ÇIRPINIŞLAR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik açıklamalarda da bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bunlar son çırpınışlar. Haksızlığı hak kabul edenler, yıllardır devam eden başarısızlıklarının da sonuna geldi. Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değildir. Türk futbolunda emekli olmayı planlayanlar size sempatik gelebilir. Bırakın sezon sonunda sessiz sedasız kenara çekilsinler. Bizim sahada adalet arayışımıza kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyiz" şeklinde görüş belirtti.

GOLÜMÜZ İPTAL EDİLDİ

Süper Lig'deki hakem yönetimlerinde standart olmadığını savunan Başkan Dursun Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ligin ilk gününden itibaren sadece Galatasaray için değil genelde standart dışı uygulamalarla karşı karşıyayız. Galatasaray'a yapılan uygulamalar herhangi bir standardın içine girmiyor. Kayseri maçında golümüzün iptal edilmesiyle bu zirveye çıktı. Galatasaray Kulübünün kenetlenmesi halinde bu tür kirli oyunlar sonuçsuz kalacaktır. Camiamızdaki kenetlenmenin, tek yumruk olmanın devam etmesini istiyoruz. Geçen sezon da aynı uygulamalar devredeydi. Bizden hiç beklenmeyen bir performans sergiledik."

TRANSFER MÜJDESİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'de bu sezon 2. olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden futbol takımındaki eksiklikleri bildiklerini söyledi. Ara transfer döneminde takıma katkı yapıp yapmayacaklarıyla ilgili soru üzerine Özbek, "Futbol takımındaki eksikliklerimizi biliyoruz. Bu eksiklikleri tamamlamak için çalışmalarımız devam ediyor. İsimler üzerinde konuşulduğu zaman Galatasaray'ın faydasına olmaz" dedi.

50 MİLYON EURO'YA ULAŞACAK

Galatasaray dün Başkan Dursun Özbek'in de katılımıyla tekstil firması Yünsa ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Sponsorluk için teşekkür eden başkan Özbek, "Yünsa, futbol takımımızın bu sezon oynayacağı maçlarda formalarımızın sağ kolunda yer alacak. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sene sonuna doğru sponsorluk gelirlerimiz 50 milyon euro mertebesine ulaşacak" dedi.