Fenerbahçe başkanı yanıt versin

Başkan Özbek, F.Bahçe Kulübü'nün G.Saray ile aynı masaya oturmayacağını açıklamasından kısa süre sonra kendilerini canlı yayına davet etmesinin sorulması üzerine, şunları kaydetti: "Bizim kıblemiz belli. Biz, günlük gelişmelere ve esen rüzgara bağlı olarak yelken açmayız. Bizim doğrularımız bellidir. Haktan adaletten yana duruşumuzu her zaman aynı şekilde ifade ediyoruz. Şimdi ne değişti? Bu sorunun muhatabı F.Bahçe Kulübünün başkanı... Onun cevabını sayın başkanın vermesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bir gün, 'Ben masaya oturmam' diyor, ertesi gün canlı yayına çıkmak istiyorlar."