GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! 'Zaniolo geri dönüyor'

Kayserispor'u yenerek zirve takibini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılar, devre arasında kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor. Cimbom, son olarak sezon başında İtalyan ekibi Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu'yu geri çağırmıştı. Aslan'da takviye için kollar sıvanırken, kiralık gönderilen bir diğer isim olan Nicolo Zaniolo ile ilgili de gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray, Zaniolo'yu İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralamıştı. İtalyan orta saha, 5 milyon euro karşılığında kiralanırken, Aston Villa'nın 22.5 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunuyor. Ayrıca sözleşmede şarta bağlı bonuslar da var. 24 yaşındaki yıldızın İngiltere kariyeri iyi başlamasa da ilerleyen dönemlerde daha fazla forma şansı bulmaya başladı. Durum böyleyken İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Calciomercato, Nicolo Zaniolo'nun İtalya Serie A'ya dönebileceğini duyurdu. Haberde Zaniolo için devre arası transfer döneminin hareketli geçeceği belirtilerek, Fiorentina'nın futbolcuya talip olduğu aktarıldı. Mor menekşelerin yakından takip ettiği Zaniolo'nun İngiltere'de mutlu olduğu ve olası bir transfere sıcak bakmadığı vurgulandı. Ancak, İtalyan ekibinin transferi gerçekleştirebilmek için takıma forma giyen ve Zaniolo'nun yakın arkadaşı olan Luca Ranieri kartını devreye sokacağı belirtildi. Ranieri hamlesinin transferde ibreyi Serie A ekibi lehine döndürebileceğine dikkat çekildi. Devre arasında bu transferin gerçekleşme olasılığı zor görülürken, transferin yazın gerçekleşme olasılığının daha yüksek olduğu ve iplerin tamamen Aston Villa'nın elinde olduğu detayı paylaşıldı. Bu sezon İngiliz ekibiyle 23 maça çıkan Nicolo Zaniolo, takımına 2 golle katkı sağladı. Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaniolo'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro.