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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! 'Zaniolo geri dönüyor'

Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa kiralanan Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan yıldızın sezon sonundaki geleceği merak edilirken, İtalyan basınından sürpriz bir iddia geldi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 17:11
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SALİM CAN ÖZCAN
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! 'Zaniolo geri dönüyor'

Kayserispor'u yenerek zirve takibini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! 'Zaniolo geri dönüyor'

Sarı-kırmızılar, devre arasında kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! 'Zaniolo geri dönüyor'

Cimbom, son olarak sezon başında İtalyan ekibi Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu'yu geri çağırmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! 'Zaniolo geri dönüyor'

Aslan'da takviye için kollar sıvanırken, kiralık gönderilen bir diğer isim olan Nicolo Zaniolo ile ilgili de gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! 'Zaniolo geri dönüyor'

Galatasaray, Zaniolo'yu İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! 'Zaniolo geri dönüyor'

İtalyan orta saha, 5 milyon euro karşılığında kiralanırken, Aston Villa'nın 22.5 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunuyor. Ayrıca sözleşmede şarta bağlı bonuslar da var.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! 'Zaniolo geri dönüyor'

24 yaşındaki yıldızın İngiltere kariyeri iyi başlamasa da ilerleyen dönemlerde daha fazla forma şansı bulmaya başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! 'Zaniolo geri dönüyor'

Durum böyleyken İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! 'Zaniolo geri dönüyor'

Calciomercato, Nicolo Zaniolo'nun İtalya Serie A'ya dönebileceğini duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! 'Zaniolo geri dönüyor'

Haberde Zaniolo için devre arası transfer döneminin hareketli geçeceği belirtilerek, Fiorentina'nın futbolcuya talip olduğu aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! 'Zaniolo geri dönüyor'

Mor menekşelerin yakından takip ettiği Zaniolo'nun İngiltere'de mutlu olduğu ve olası bir transfere sıcak bakmadığı vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! 'Zaniolo geri dönüyor'

Ancak, İtalyan ekibinin transferi gerçekleştirebilmek için takıma forma giyen ve Zaniolo'nun yakın arkadaşı olan Luca Ranieri kartını devreye sokacağı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! 'Zaniolo geri dönüyor'

Ranieri hamlesinin transferde ibreyi Serie A ekibi lehine döndürebileceğine dikkat çekildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! 'Zaniolo geri dönüyor'

Devre arasında bu transferin gerçekleşme olasılığı zor görülürken, transferin yazın gerçekleşme olasılığının daha yüksek olduğu ve iplerin tamamen Aston Villa'nın elinde olduğu detayı paylaşıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! 'Zaniolo geri dönüyor'

Bu sezon İngiliz ekibiyle 23 maça çıkan Nicolo Zaniolo, takımına 2 golle katkı sağladı.

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