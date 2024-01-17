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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un 'İsviçre çakısı' oldu!

Galatasaray'ın Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelede yıldız isim sergilediği performansla göz doldurdu. Sarı-kırmızılılarda, sahanın en dirençli ismi olarak öne çıkan yıldız isim taraftarların büyük alkışını aldı. Galatasaray'da o ismin yeni lakabı ise 'İsviçre çakısı' oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 09:16
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un 'İsviçre çakısı' oldu!

Süper Lig'de 20. hafta maçında Galatasaray evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un 'İsviçre çakısı' oldu!

Okan Buruk'un öğrencileri rakibini 2-1 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un 'İsviçre çakısı' oldu!

Sarı-kırmızılıların gollerini Nelsson ve Mertens kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un 'İsviçre çakısı' oldu!

Galatasaray'da bu galibiyetin ardından ise öne çıkan isimler Mertens ve Nelsson olsa da taraftar bir diğer yıldıza da yoğun destekte bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un 'İsviçre çakısı' oldu!

BURUK'UN JOKERİ: BARIŞ ALPER YILMAZ

Sezona kanat olarak başlayan daha sonra santrforda kullanılan Barış Alper Yılmaz performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.


GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un 'İsviçre çakısı' oldu!

Yılmaz'ın sol bek sorununun yaşandığı bu dönemde bu bölgede sergilediği futbolda tam not aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un 'İsviçre çakısı' oldu!

Kayserispor maçında rakibin en etkili oyuncusu olan Boa Morte'yi durduran Barış Alper hocasından da tam not aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un 'İsviçre çakısı' oldu!

Maçın 1-1'e gelmesinin ardından ise yeniden santrfora geçen Barış Alper Yılmaz için sarı-kırmızılıların 'İsviçre çakısı' ifadelerinde bulunuldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un 'İsviçre çakısı' oldu!

Barış Alper Yılmaz bu sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıktı.

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