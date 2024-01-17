GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un 'İsviçre çakısı' oldu!
Galatasaray'ın Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelede yıldız isim sergilediği performansla göz doldurdu. Sarı-kırmızılılarda, sahanın en dirençli ismi olarak öne çıkan yıldız isim taraftarların büyük alkışını aldı. Galatasaray'da o ismin yeni lakabı ise 'İsviçre çakısı' oldu.
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Okan Buruk'un öğrencileri rakibini 2-1 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.
Sarı-kırmızılıların gollerini Nelsson ve Mertens kaydetti.
Galatasaray'da bu galibiyetin ardından ise öne çıkan isimler Mertens ve Nelsson olsa da taraftar bir diğer yıldıza da yoğun destekte bulundu.
BURUK'UN JOKERİ: BARIŞ ALPER YILMAZ
Sezona kanat olarak başlayan daha sonra santrforda kullanılan Barış Alper Yılmaz performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Yılmaz'ın sol bek sorununun yaşandığı bu dönemde bu bölgede sergilediği futbolda tam not aldı.
Kayserispor maçında rakibin en etkili oyuncusu olan Boa Morte'yi durduran Barış Alper hocasından da tam not aldı.
Maçın 1-1'e gelmesinin ardından ise yeniden santrfora geçen Barış Alper Yılmaz için sarı-kırmızılıların 'İsviçre çakısı' ifadelerinde bulunuldu.
Barış Alper Yılmaz bu sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıktı.
23 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 4 asist üretti.
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