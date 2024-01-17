GALATASARAY HABERİ - Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durumu
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbeler sonucu yüz kemiklerinde kırık meydana gelen ve yaklaşık 3 haftadır sahalardan uzak olan Mauro Icardi'den haber var. Arjantinli yıldızın Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan Icardi, yaklaşık 3 haftadır İstanbul dışında tedavisini sürdürürken, kulübün verdiği program doğrultusunda çalışmalarını yaptı.
Çarşamba akşamı 22.30 gibi İstanbul'a gelecek olan Icardi'nin perşembe gününden itibaren kulüp doktorları tarafından kulak-burun-boğaz ve yüzünde kontrolleri yapılacak.
Daha önce herhangi bir operasyon geçirmesine gerek olmadığı belirtilen yıldız futbolcu 3 gün boyunca antrenmanlara çıkacak ve Cumartesi günü kafileyle Trabzon'a gidecek.
ÖZEL MASKE İLE SAHADA
21 Ocak Pazar günü 19.00'da oynanacak zorlu mücadelede özel hazırlanan maske ile sahada yer alacak olan Mauro Icardi yaklaşık 1 ay sonra formasına kavuşmuş olacak.
Yıldız futbolcu bu süreçte 4 maç kaçırdı.
Icardi; Süper Lig'de Konyaspor, Sivasspor, Kayserispor ve Türkiye Kupası'nda perşembe günü oynanacak Ümraniyespor karşılaşmalarında görev alamamış olacak.
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