GALATASARAY HABERİ - Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durumu

Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan Icardi, yaklaşık 3 haftadır İstanbul dışında tedavisini sürdürürken, kulübün verdiği program doğrultusunda çalışmalarını yaptı.

Çarşamba akşamı 22.30 gibi İstanbul'a gelecek olan Icardi'nin perşembe gününden itibaren kulüp doktorları tarafından kulak-burun-boğaz ve yüzünde kontrolleri yapılacak.