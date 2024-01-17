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GALATASARAY HABERİ - Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durumu

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbeler sonucu yüz kemiklerinde kırık meydana gelen ve yaklaşık 3 haftadır sahalardan uzak olan Mauro Icardi'den haber var. Arjantinli yıldızın Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 12:00
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GALATASARAY HABERİ - Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durumu

Sakatlık sorunuyla boğuşan Galatasaray'ın sakatlığa kurban verdiği oyunculardan biri de Mauro Icardi olmuştu.

GALATASARAY HABERİ - Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durumu

Sarı-kırmızılılar, göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verildiğini açıkladı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durumu

Açıklamada ayrıca travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından Icardi'nin maske yardımıyla oynayabileceği aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durumu

Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan Icardi, yaklaşık 3 haftadır İstanbul dışında tedavisini sürdürürken, kulübün verdiği program doğrultusunda çalışmalarını yaptı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durumu

Çarşamba akşamı 22.30 gibi İstanbul'a gelecek olan Icardi'nin perşembe gününden itibaren kulüp doktorları tarafından kulak-burun-boğaz ve yüzünde kontrolleri yapılacak.

GALATASARAY HABERİ - Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durumu

Daha önce herhangi bir operasyon geçirmesine gerek olmadığı belirtilen yıldız futbolcu 3 gün boyunca antrenmanlara çıkacak ve Cumartesi günü kafileyle Trabzon'a gidecek.

GALATASARAY HABERİ - Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durumu

ÖZEL MASKE İLE SAHADA

21 Ocak Pazar günü 19.00'da oynanacak zorlu mücadelede özel hazırlanan maske ile sahada yer alacak olan Mauro Icardi yaklaşık 1 ay sonra formasına kavuşmuş olacak.

GALATASARAY HABERİ - Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durumu

Yıldız futbolcu bu süreçte 4 maç kaçırdı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durumu

Icardi; Süper Lig'de Konyaspor, Sivasspor, Kayserispor ve Türkiye Kupası'nda perşembe günü oynanacak Ümraniyespor karşılaşmalarında görev alamamış olacak.

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