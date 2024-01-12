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Galatasaray'da flaş sol bek gelişmesi! Rıdvan Yılmaz'ın transferi...

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sol bek sıkıntısı çeken sarı kırmızılı yönetim transfer için düğmeye bastı. Sarı kırmızılıların gündeminde yer alan Rıdvan Yılmaz için İskoç kulübü transfer kararını verdi. (Enes Cevahirci / Dış haberler) | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 19:31
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ENES CEVAHİRCİ
Galatasaray'da flaş sol bek gelişmesi! Rıdvan Yılmaz'ın transferi...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Sivasspor'a konuk oldu.

Galatasaray'da flaş sol bek gelişmesi! Rıdvan Yılmaz'ın transferi...

Sarı kırmızılılar 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'da flaş sol bek gelişmesi! Rıdvan Yılmaz'ın transferi...

Sakatlıklar sebebiyle sarı kırmızılılar Sivas'ta eksik kadroyla sahaya çıktı.

Galatasaray'da flaş sol bek gelişmesi! Rıdvan Yılmaz'ın transferi...

Ara transfer döneminin başlamasıyla Galatasaray kurmayları düğmeye bastı.

Galatasaray'da flaş sol bek gelişmesi! Rıdvan Yılmaz'ın transferi...

Sezon başında Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu takıma geri çağrıldı.

Galatasaray'da flaş sol bek gelişmesi! Rıdvan Yılmaz'ın transferi...

Milli oyuncu takımla atrenmanlara çıktı.

Galatasaray'da flaş sol bek gelişmesi! Rıdvan Yılmaz'ın transferi...

Sarı kırmızılılarda transfer önceliği sol bek bölgesine verilecek.

Galatasaray'da flaş sol bek gelişmesi! Rıdvan Yılmaz'ın transferi...

Cimbom, sezon başında Bundesliga ekibi Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol sol bek Angelino ile devre arasında yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da flaş sol bek gelişmesi! Rıdvan Yılmaz'ın transferi...

Sarı kırmızılıların gündemine Glasgow Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz gelmişti.

Galatasaray'da flaş sol bek gelişmesi! Rıdvan Yılmaz'ın transferi...

İskoç ekibi milli futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

Galatasaray'da flaş sol bek gelişmesi! Rıdvan Yılmaz'ın transferi...

GALATASARAY'A TRANSFERDE RAKİP ÇIKTI

Sky Sports İtalya, Galatasaray'ın peşindeki Rıdvan Yılmaz için Hellas Verona kulübü de devreye girdiğini duyurdu.

Galatasaray'da flaş sol bek gelişmesi! Rıdvan Yılmaz'ın transferi...

İtalyanların Rıdvan Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın olduğu aktarıldı.

Galatasaray'da flaş sol bek gelişmesi! Rıdvan Yılmaz'ın transferi...

Rıdvan Yılmaz, bu sezon İskoç takımı ile 14 maça çıktı.

Galatasaray'da flaş sol bek gelişmesi! Rıdvan Yılmaz'ın transferi...

Milli sol bek oyuncusu 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Galatasaray'da flaş sol bek gelişmesi! Rıdvan Yılmaz'ın transferi...

22 yaşındaki sol bek, A Milli takım düzeyinde ise 6 kez forma giydi.

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