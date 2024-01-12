Galatasaray'da flaş sol bek gelişmesi! Rıdvan Yılmaz'ın transferi...
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sol bek sıkıntısı çeken sarı kırmızılı yönetim transfer için düğmeye bastı. Sarı kırmızılıların gündeminde yer alan Rıdvan Yılmaz için İskoç kulübü transfer kararını verdi. (Enes Cevahirci / Dış haberler) | GS SPOR HABERLERİ
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Ara transfer döneminin başlamasıyla Galatasaray kurmayları düğmeye bastı.
Sezon başında Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu takıma geri çağrıldı.
Milli oyuncu takımla atrenmanlara çıktı.
Sarı kırmızılılarda transfer önceliği sol bek bölgesine verilecek.
Cimbom, sezon başında Bundesliga ekibi Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol sol bek Angelino ile devre arasında yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Sarı kırmızılıların gündemine Glasgow Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz gelmişti.
İskoç ekibi milli futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.
GALATASARAY'A TRANSFERDE RAKİP ÇIKTI
Sky Sports İtalya, Galatasaray'ın peşindeki Rıdvan Yılmaz için Hellas Verona kulübü de devreye girdiğini duyurdu.
İtalyanların Rıdvan Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın olduğu aktarıldı.
Rıdvan Yılmaz, bu sezon İskoç takımı ile 14 maça çıktı.
Milli sol bek oyuncusu 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
22 yaşındaki sol bek, A Milli takım düzeyinde ise 6 kez forma giydi.
Rıdvan Yılmaz bu karşılamalarda 2 asist katkısı sağladı.
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