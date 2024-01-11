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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek harekatı! Resmi temas kuruldu

Ara transfer döneminin başlmasıyla birlikte Galatasaray'da sol bek takviyesi için düğmeye basıldı. Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılılar milli oyuncu ile resmi temas kurduğu iddia edildi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek harekatı! Resmi temas kuruldu

Ara transfer penceresinin açılmasıyla birlikte Galatasaray'da çalışmalar başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek harekatı! Resmi temas kuruldu

Önceliğini sol bek bölgesine veren sarı kırmızılılar transfer için görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek harekatı! Resmi temas kuruldu

Cimbom, sezon başında Bundesliga ekibi Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol sol bek Angelino ile devre arasında yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek harekatı! Resmi temas kuruldu

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un Kazımcan Karataş'ı da yeterli bulmaması nedeniyle devre arasında kesin olarak sol beke transfer yapacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek harekatı! Resmi temas kuruldu

Sarı kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek harekatı! Resmi temas kuruldu

Takvim'de yer alan habere göre, Galatasaray'ın İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz ile resmi temas kurduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek harekatı! Resmi temas kuruldu

2022-23 sezonu başında 4 milyon Euro bonservis bedeli ve 2.25 milyon Euro şarta bağlı bonus karşılığında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, bu sezon İskoç takımı ile 14 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek harekatı! Resmi temas kuruldu

22 yaşındaki sol bek, 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek harekatı! Resmi temas kuruldu

Alt kategorilerde milli formayı 50 kez terleten 22 yaşındaki sol bek, A Milli takım düzeyinde ise 6 kez forma giydi.

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