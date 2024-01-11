TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz sol bek harekatı! Resmi temas kuruldu
Ara transfer döneminin başlmasıyla birlikte Galatasaray'da sol bek takviyesi için düğmeye basıldı. Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılılar milli oyuncu ile resmi temas kurduğu iddia edildi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un Kazımcan Karataş'ı da yeterli bulmaması nedeniyle devre arasında kesin olarak sol beke transfer yapacak.
Sarı kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi.
Takvim'de yer alan habere göre, Galatasaray'ın İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz ile resmi temas kurduğu iddia edildi.
2022-23 sezonu başında 4 milyon Euro bonservis bedeli ve 2.25 milyon Euro şarta bağlı bonus karşılığında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, bu sezon İskoç takımı ile 14 maça çıktı.
22 yaşındaki sol bek, 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.
Alt kategorilerde milli formayı 50 kez terleten 22 yaşındaki sol bek, A Milli takım düzeyinde ise 6 kez forma giydi.
Rıdvan Yılmaz bu karşılamalarda 2 de asist yaptı.
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