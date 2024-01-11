Galatasaray direklere takıldı! İşte o pozisyonlar...

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray'ın, EMS Yapı Sivasspor'a konuk olduğu maçın 17. dakikasında sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'nun şutu direkten geri döndü. Bu pozisyonun ardından 22. dakikada bu sefer Cimbom'da Mertens'in şutu üst direkten geri döndü.

İŞTE KEREM'İN POZİSYONU:

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

İŞTE MERTENS'İN POZİSYONU:

EN ÇOK TOPU DİREKTEN DÖNEN TAKIM!

Galatasaray bu pozisyonların ardından yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de 14 kez olmak üzere en fazla topu direkten dönen takım oldu.