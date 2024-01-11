Haberler Galatasaray Galatasaray direklere takıldı! İşte o pozisyonlar...

Galatasaray direklere takıldı! İşte o pozisyonlar...

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray'ın, EMS Yapı Sivasspor'a konuk olduğu maçın 17. dakikasında sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'nun şutu direkten geri döndü. Bu pozisyonun ardından 22. dakikada bu sefer Cimbom'da Mertens'in şutu üst direkten geri döndü. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 17:27 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 17:38
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray direklere takıldı! İşte o pozisyonlar...

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray'ın, EMS Yapı Sivasspor'a konuk olduğu maçın 17. dakikasında sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'nun şutu direkten geri döndü. Bu pozisyonun ardından 22. dakikada bu sefer Cimbom'da Mertens'in şutu üst direkten geri döndü.

İŞTE KEREM'İN POZİSYONU:

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

İŞTE MERTENS'İN POZİSYONU:

EN ÇOK TOPU DİREKTEN DÖNEN TAKIM!

Galatasaray bu pozisyonların ardından yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de 14 kez olmak üzere en fazla topu direkten dönen takım oldu.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: PSG'den Sacha Boey yanıtı! Transfer olacak mı?
Son dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme
Yılın ilk bombası F.Bahçe'den geliyor!
Beşiktaş'a bir şok daha! CAS'a şikayet etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sivasspor - Galatasaray | CANLI
Buruk maç öncesi Ahmet Çalık'ı andı
KANDİL SİMİDİ TARİFİ MAHLEPLİ | Kandil simidi malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR 2024? | Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
KARAKUŞ TATLISI TARİFİ | Pratik ve kolay karakuş tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a bir şok daha! CAS'a şikayet etti Beşiktaş'a bir şok daha! CAS'a şikayet etti 16:53
Mame Thiam Pendikspor'da! Mame Thiam Pendikspor'da! 16:45
F.Bahçe'de Gaziantep FK mesaisi başladı! F.Bahçe'de Gaziantep FK mesaisi başladı! 16:36
Buruk maç öncesi Ahmet Çalık'ı andı Buruk maç öncesi Ahmet Çalık'ı andı 16:33
Keçiörengücü'den 2 transfer birden! Keçiörengücü'den 2 transfer birden! 16:28
İsmail Kartal "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı! İsmail Kartal "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı! 16:20
Daha Eski
Buruk'tan maç öncesi sakatlık açıklaması! Buruk'tan maç öncesi sakatlık açıklaması! 16:11
Jadon Sancho evine döndü! Jadon Sancho evine döndü! 16:06
Süper Lig devinden Valencia bombası! Süper Lig devinden Valencia bombası! 16:00
PFDK'dan F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'a ceza! PFDK'dan F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'a ceza! 15:59
ALİ TURAP BÜLBÜL KİMDİR? ALİ TURAP BÜLBÜL KİMDİR? 15:47
Zaha Premier Lig'e mi dönüyor? Zaha Premier Lig'e mi dönüyor? 15:28