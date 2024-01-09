Sihirbaz Buruk!

GalatasarayTeknik Direktörü Okan Buruk her maç klasını konuşturmaya devam ediyor. Oyuncularıyla yakın ilişkiler kuran, sorunlarıyla yakından ilgilenen, yeni antrenman metot ve maç taktikleriyle beğeni toplayan Buruk gerektiğinde risk almaktan da çekinmiyor. İlk sezonunda şampiyonluk yaşayan ve artık takımına tamamen hakim olan tecrübeli çalıştırıcı, Sacha Boey, Torreira, İcardi, Sanchez, Bakambu, Hakim Ziyech ve Oliveira'dan yararlanamadığı Konyaspor karşısında şapkasından bir kez daha tavşan çıkartmayı başardı.

GALİBİYETİ SÖKTÜ ALDI

Barıış Alper'den kanat, forvet ve santrforda faydalanan Okan Buruk, son dönemde sol bekteki açığı da genç futbolcuyla çözmeyi başardı. 7 as oyuncusundan faydalanamadığı Konya maçında Kaan Ayhan'ı da sağ bekte kullandı. Kaan daha önce orta saha ve stoperde görev yapmıştı. En büyük hamlesi ise hücumda geldi. Defansın sigortası Abdülkerim Bardakcı'yı İcardi'nin yokluğunda hücumda kullanmayı ihmal etmedi. Sık sık ileri çıkan Abdülkerim attığı 2 golle maça damga vurdu ve 3-0'lık Konya galibiyeti geldi. Okan Buruk teknik adam olarak bir kez daha Galatasaraylı taraftarları mest etti.

18. HAFTANIN YILDIZI

Yerinde hamleleriyle zorlu Konyaspor engelini kayıpsız geçen Okan Buruk, Comparisonator verilerine göre Süper Lig'de 18. haftanın en iyi teknik direktörü olmayı başardı. Galatasaray, Konyaspor karşısında yüzde 66 oranında topa sahip oldu. 10'u isabetli 30 şut çekti, 3 gol buldu. 392 başarılı pas atarken rakip ceza saha içinde 27 kez topla buluştu. 23 gol fırsatı yarattı.