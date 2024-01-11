Haberler Galatasaray Dursun Özbek açıkladı! O isim Galatasaray'a geri dönüyor

Dursun Özbek açıkladı! O isim Galatasaray'a geri dönüyor

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sabah Spor'da Levent Tüzemen'in sorularını yanıtlayan Galatasaray başkanı Dursun Özbek birçok çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Özbek, o ismin sarı-kırmızılı takıma geri döneceğini de açıkladı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 09:58
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Dursun Özbek açıkladı! O isim Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray Başkan'ı Dursun Özbek, Sabah Spor'dan Levent Tüzemen'e konuştu.

Dursun Özbek açıkladı! O isim Galatasaray'a geri dönüyor

Özbek, sarı-kırmızılılarla ilgili birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek açıkladı! O isim Galatasaray'a geri dönüyor

'Galatasaray'da mali kriz var' iddiaları ile ilgili soruyu cevaplayan başkan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Dursun Özbek açıkladı! O isim Galatasaray'a geri dönüyor

"HAYAL ÜRÜNÜDÜR"
Galatasaray'daki ekonomik krizle ilgili dile getirilenler tamamen hayal ürünüdür.

Dursun Özbek açıkladı! O isim Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray asla ekonomik açıdan türbülansta değil. Futbolcuların primlerini salı günü ödedik. Bugün de (dün) maaşlarını bankaya yatırdık.

Dursun Özbek açıkladı! O isim Galatasaray'a geri dönüyor

Bizim şu anda Galatasaraylı oyunculara borcumuz yok. Transfer alacakları da tarihlerle belirlidir. Günü geldiğinde ödemeler yapılır.

Dursun Özbek açıkladı! O isim Galatasaray'a geri dönüyor

Transferde önceliğin sol bekte olduğunu da belirten Dursun Özbek, Angelino'nun geleceği hakkında da konuştu.

Dursun Özbek açıkladı! O isim Galatasaray'a geri dönüyor

Özbek, Angelino için de Leipzig ile satın alma opsiyonunu kaldırmak için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Dursun Özbek açıkladı! O isim Galatasaray'a geri dönüyor

Dursun Özbek, "Leo Dubois geri gelecek mi?" sorusuna da yanıtladı.

Dursun Özbek açıkladı! O isim Galatasaray'a geri dönüyor

"DUBOIS GERİ GELEBİLİR"
Özbek, "Başakşehir ile yaptığımız bir anlaşma var. Eğer ihtiyacımız olur, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da bu konuda yardımcı olursa Dubois geri gelebilir" cevabını verdi.

Dursun Özbek açıkladı! O isim Galatasaray'a geri dönüyor

BERKAN DÖNÜYOR
Berkan Kutlu'nun geri döneceğini vurgulayan Başkan Özbek, Yunus Akgün ile ilgili dönüş konusunda bir görüşme olmadığını söyledi.

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