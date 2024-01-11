Dursun Özbek açıkladı! O isim Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray Başkan'ı Dursun Özbek, Sabah Spor'dan Levent Tüzemen'e konuştu. Özbek, sarı-kırmızılılarla ilgili birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Galatasaray'da mali kriz var' iddiaları ile ilgili soruyu cevaplayan başkan Özbek, şu ifadeleri kullandı: "HAYAL ÜRÜNÜDÜR" Galatasaray'daki ekonomik krizle ilgili dile getirilenler tamamen hayal ürünüdür. Galatasaray asla ekonomik açıdan türbülansta değil. Futbolcuların primlerini salı günü ödedik. Bugün de (dün) maaşlarını bankaya yatırdık. Bizim şu anda Galatasaraylı oyunculara borcumuz yok. Transfer alacakları da tarihlerle belirlidir. Günü geldiğinde ödemeler yapılır. Transferde önceliğin sol bekte olduğunu da belirten Dursun Özbek, Angelino'nun geleceği hakkında da konuştu. Özbek, Angelino için de Leipzig ile satın alma opsiyonunu kaldırmak için görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Dursun Özbek, "Leo Dubois geri gelecek mi?" sorusuna da yanıtladı. "DUBOIS GERİ GELEBİLİR" Özbek, "Başakşehir ile yaptığımız bir anlaşma var. Eğer ihtiyacımız olur, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da bu konuda yardımcı olursa Dubois geri gelebilir" cevabını verdi. BERKAN DÖNÜYOR Berkan Kutlu'nun geri döneceğini vurgulayan Başkan Özbek, Yunus Akgün ile ilgili dönüş konusunda bir görüşme olmadığını söyledi.