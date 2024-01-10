Haberler Galatasaray 2024'te hedef 24

2024'te hedef 24

Okan Buruk yeni yılın parolasını belirledi: Dünyada barış temennisinde bulunan Buruk, "Öncelikli isteğimiz barış. Takım olarak hedefimiz ise 2024'te 24. şampiyonluğu kazanmak" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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2024'te hedef 24

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2024 yılıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Anadolu Ajansı'nın "Yılın Kareleri" oylamasında konuşan Buruk, "Öncelikli isteğimiz barış. Dünyada barışın yaşanmasını temenni ediyorum. Tabii ki doğal afetler olacak, farklı şeyler yaşanacak. Her şey istediğimiz gibi olmuyor. Sevinçlerimizin üzüntülerden daha çok olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin 2024'te sportif, ekonomik, barış, yaşam, demokrasi ve birçok alanda en iyi dönemini yaşamasını dileyen Buruk, Galatasaray'ın hedefinin ise 24. şampiyonluk olduğunu söyledi. Başarılı hoca, "2023'te 23. şampiyonluğu kazanmıştık. Şimdi hedefimiz 2024'te 24. şampiyonluğumuzu kazanmak. Bunun için çok çalışacağız. Avrupa'da beklentilerimiz var" diyerek sözlerini tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından 'Hedef 24' paylaşımıyla şampiyonluğu işaret etti.

Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylamasına katılan Okan Buruk, Spor kategorisinde Tolga Ovalı'nın çektiği Mauro İcardi'nin Manchester United maçında attığı golden sonraki sevincini tercih etti.

GÜÇLÜ BİR ÜLKEYİZ

Geçen yıl depremlerden sonra oluşan beraberliğe dikkat çeken Buruk, "Ülke olarak ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. Zor anlarda nasıl reaksiyon verebildiğimizi gördük" dedi.

İÇİMİZİ ACITIYOR

Gazze: Kanıt kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Buruk, "En çok içimizi acıtan çocuklara karşı yapılan zulüm. Dünya yaşanan olaylara sessiz kalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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