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Club Brugge'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalara hız verildi. Ndombele'nin hayal kırıklı yaratan performansı ve Sergio Oliveira'nın sakatlığı sonrası arayışa geçen sarı-kırmızılılar, gözünü Belçika'ya çevirdi. Club Brugge'de forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Onyedika listeye alındı. Ara transfer döneminde kadroya katılması hedeflenen genç oyuncu hakkında kulübünden transfer kararı geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 11:44
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BURAK ŞENTÜRK
Club Brugge'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Ara transfer dönemi için harekete geçen Galatasaray'da gözler orta saha mevkisine çevrildi.

Club Brugge'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile zirve yarışı veren sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde ise play-off turunda yoluna devam ediyor.

Club Brugge'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Sezonun ikinci yarısına iddiasını artırarak girmeyi hedefleyen Cimbom, nokta atışı transferler planlıyor.

Club Brugge'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre çalışmalarda bulunan yönetim, hedefteki yıldızları belirledi.

Club Brugge'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Transfer için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda sol bek ve orta saha takviyelerine öncelik verildi.

Club Brugge'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Sezon başında kadroya katılan Ndombele performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Club Brugge'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Göğüs kasının kopması nedeniyle ameliyat olan Sergio Oliveira ise bir süre sahalardan uzak kalacak.

Club Brugge'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Orta saha rotasyonunda eksiklik yaşayan Cimbom, transferde yıldız isimleri gündemine aldı.

Club Brugge'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Hummalı bir operasyon yürüten kurmaylar, Belçika Ligi ekibi Club Brugge'de forma giyen Onyedika'nın peşine düştü.

Club Brugge'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Performansıyla dikkat çeken ve Nijerya Milli Takımı'na da seçilen 22 yaşındaki futbolcu, önemli bir hedef olarak belirlendi.

Club Brugge'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Club Brugge, Galatasaray'ın temaslarda bulunduğu Onyedika hakkında transfer kararını verdi.

Club Brugge'den Galatasaray'a transfer cevabı!

OCAK AYINDA ZOR!
Sarı-kırmızılıların büyük ilgisine rağmen transferin ocak ayında gerçekleşmesinin zor olarak görüldüğü ifade edildi.

Club Brugge'den Galatasaray'a transfer cevabı!

İngiliz basınında yer alan habere göre; Belçika Ligi ekibi, astronomik bir teklif gelmediği sürece sezon ortasında böyle bir satışa sıcak bakmıyor.

Club Brugge'den Galatasaray'a transfer cevabı!

GERÇEKÇİ HEDEF SEZON SONU!
Galatasaray için transferde gerçekçi hedefin sezon sonu olacağının altı çizildi.

Club Brugge'den Galatasaray'a transfer cevabı!

Bu sezon Club Brugge'de 32 maçta forma giyen Onyedika, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

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