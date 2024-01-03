Club Brugge'den Galatasaray'a transfer cevabı!
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalara hız verildi. Ndombele'nin hayal kırıklı yaratan performansı ve Sergio Oliveira'nın sakatlığı sonrası arayışa geçen sarı-kırmızılılar, gözünü Belçika'ya çevirdi. Club Brugge'de forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Onyedika listeye alındı. Ara transfer döneminde kadroya katılması hedeflenen genç oyuncu hakkında kulübünden transfer kararı geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre çalışmalarda bulunan yönetim, hedefteki yıldızları belirledi.
Transfer için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda sol bek ve orta saha takviyelerine öncelik verildi.
Sezon başında kadroya katılan Ndombele performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
Göğüs kasının kopması nedeniyle ameliyat olan Sergio Oliveira ise bir süre sahalardan uzak kalacak.
Orta saha rotasyonunda eksiklik yaşayan Cimbom, transferde yıldız isimleri gündemine aldı.
Hummalı bir operasyon yürüten kurmaylar, Belçika Ligi ekibi Club Brugge'de forma giyen Onyedika'nın peşine düştü.
Performansıyla dikkat çeken ve Nijerya Milli Takımı'na da seçilen 22 yaşındaki futbolcu, önemli bir hedef olarak belirlendi.
Club Brugge, Galatasaray'ın temaslarda bulunduğu Onyedika hakkında transfer kararını verdi.
OCAK AYINDA ZOR!
Sarı-kırmızılıların büyük ilgisine rağmen transferin ocak ayında gerçekleşmesinin zor olarak görüldüğü ifade edildi.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Belçika Ligi ekibi, astronomik bir teklif gelmediği sürece sezon ortasında böyle bir satışa sıcak bakmıyor.
GERÇEKÇİ HEDEF SEZON SONU!
Galatasaray için transferde gerçekçi hedefin sezon sonu olacağının altı çizildi.
Bu sezon Club Brugge'de 32 maçta forma giyen Onyedika, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Nijeryalı futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
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